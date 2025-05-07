中檢否認拿走國民黨部非連署相關資料 李中：全在被扣電腦內

國民黨台中市黨部批檢調單位拿走在電腦中非連署資料，中檢否認。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/07 21:19

〔記者蘇金鳳、張瑞楨／台中報導〕國民黨市議會黨團今天上午召開記者會，痛批台中檢調單位把跟連署書不相干的國民黨員名冊、過去動員資料、各種選情分析都拿走；台中地檢署下午發新聞稿否認說，僅就涉及案情相關必要證據予以扣押。對此，黨團書記長李中說，黨部把被帶走的資料等相關訊息告知曾任國民黨立委吳宗憲，吳宗憲原邀請黨團上台北開記者會，但有事無法北上，而且昨天詢問黨部，所有資料都在電腦內，的確是檢調手中。

國民黨台中市黨部主委顏文正說，當時他不在現場，不方便多說。

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李中上午召開記者會說，台中檢調單位把跟連署書不相干的國民黨黨員名冊、過去動員的資料，小額贊助、辦理各項活動的資料、各種選情分析都拿走，影響選舉公平性，要求歸還。

台中地檢署發新聞稿澄清，搜索處所執行搜索、扣押之檢調單位人員，悉依法院核發的搜索票內容謹慎執行，僅就涉及案情相關之必要證據予以扣押，扣押物品並由受搜索扣押人逐一核對無誤才簽名確認，當場無人提出異議，始製作搜索扣押物品目錄表，完成合法扣押程序。

中檢說，經檢視此案搜索處所的搜索扣押物品目錄表，均查無所稱：「罷免連署書」、「小額贊助者名冊」、「小組長造勢動員名單」、「歷年選戰資料」等物，新聞稿容有誤認。

台中地檢署說，另扣案的電磁記錄為避免於採證鑑識過程中遭受污染，刻正由調查單位循標準作業流程進行數位鑑識中，若鑑識結果查如新聞稿所稱資料，受搜索扣押人仍得具狀請求發還並由檢察官依法處理。

地檢署重申辦案始終秉持客觀中立之態度，對被告有利、不利均一併注意，嚴守法律程序，維護人民合法權益。

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