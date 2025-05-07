為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    點出問題卻挨批綠營側翼 陳揮文：國民黨真的比民進黨爛！

    陳揮文直言，現在的國民黨不值得支持。（圖翻攝自陳揮文YT）

    陳揮文直言，現在的國民黨不值得支持。（圖翻攝自陳揮文YT）

    2025/05/07 23:33

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨近期爭議連環爆，長期被視為立場親藍的名嘴陳揮文都看不下去，屢次開直播批評藍營荒腔走板，結果被藍軍砲轟淪民進黨側翼。對此，陳揮文搖頭表示，他只是講出國民黨的問題就要被酸是側翼，但現在的事實就是國民黨真的比民進黨還爛！

    陳揮文昨天（6日）在其YT開直播，再次聊到藍營近期幽靈連署越燒越大，但黨主席朱立倫以降全部都還在硬拗否認有抄名冊，而他也因為批評這些事，被不少網友攻擊他是綠營側翼，「國民黨不願意承認他是死亡連署，我不曉得這個跟我是誰的側翼有什麼關係，怎麼會是把矛頭對準我？是我去死亡連署的嗎？」

    他接著說，在野批評民進黨政府「大砲打小鳥」，「但是你為什麼有小鳥給人家打呢？就是因為你去抄名冊啊！你不承認你抄名冊，你這個黨到底是什麼意思我也看不懂啊。朱立倫不願意承認，盧秀燕也不願意承認，那就沒救啦！你身為一個最大的在野黨，你都不曉得要去面對問題、去承認錯誤的時候，那這個黨就應該走入歷史的山洞！」

    陳揮文表示，他也覺得民進黨執政做的不好，「但為什麼這麼多民調的第1名都是民進黨？他做得很爛民調還比你高，民進黨很爛嘛對不對，那國民黨不就更爛？因為你民調都還輸民進黨啊，那你不是更爛嘛！我認為現在的國民黨是不值得支持的，你現在支持國民黨，其實你是在害國民黨，你是在支持朱立倫跟傅崐萁啊！你是在支持國民黨的黑金四大家啊！你是在支持國民黨的因循苟且！」

    「我不知道國民黨什麼時候才要承認抄名冊，你也可以選擇不要承認啦，就在這整個大罷免的過程裡面一路瞎掰到底，你們就繼續瞎掰好了，然後被收押的黨工就繼續被收押，國民黨你們就是被罷免啦！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播