點出問題卻挨批綠營側翼 陳揮文：國民黨真的比民進黨爛！

陳揮文直言，現在的國民黨不值得支持。（圖翻攝自陳揮文YT）

2025/05/07 23:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨近期爭議連環爆，長期被視為立場親藍的名嘴陳揮文都看不下去，屢次開直播批評藍營荒腔走板，結果被藍軍砲轟淪民進黨側翼。對此，陳揮文搖頭表示，他只是講出國民黨的問題就要被酸是側翼，但現在的事實就是國民黨真的比民進黨還爛！

陳揮文昨天（6日）在其YT開直播，再次聊到藍營近期幽靈連署越燒越大，但黨主席朱立倫以降全部都還在硬拗否認有抄名冊，而他也因為批評這些事，被不少網友攻擊他是綠營側翼，「國民黨不願意承認他是死亡連署，我不曉得這個跟我是誰的側翼有什麼關係，怎麼會是把矛頭對準我？是我去死亡連署的嗎？」

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他接著說，在野批評民進黨政府「大砲打小鳥」，「但是你為什麼有小鳥給人家打呢？就是因為你去抄名冊啊！你不承認你抄名冊，你這個黨到底是什麼意思我也看不懂啊。朱立倫不願意承認，盧秀燕也不願意承認，那就沒救啦！你身為一個最大的在野黨，你都不曉得要去面對問題、去承認錯誤的時候，那這個黨就應該走入歷史的山洞！」

陳揮文表示，他也覺得民進黨執政做的不好，「但為什麼這麼多民調的第1名都是民進黨？他做得很爛民調還比你高，民進黨很爛嘛對不對，那國民黨不就更爛？因為你民調都還輸民進黨啊，那你不是更爛嘛！我認為現在的國民黨是不值得支持的，你現在支持國民黨，其實你是在害國民黨，你是在支持朱立倫跟傅崐萁啊！你是在支持國民黨的黑金四大家啊！你是在支持國民黨的因循苟且！」

「我不知道國民黨什麼時候才要承認抄名冊，你也可以選擇不要承認啦，就在這整個大罷免的過程裡面一路瞎掰到底，你們就繼續瞎掰好了，然後被收押的黨工就繼續被收押，國民黨你們就是被罷免啦！」

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