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    檢調2度搜索國民黨基隆市黨部 前副書記長韓吉元帶回偵訊

    檢調今天午後二度搜索國民黨基隆市黨部。（記者盧賢秀攝）

    檢調今天午後二度搜索國民黨基隆市黨部。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/07 18:06

    〔記者林嘉東、盧賢秀／基隆報導〕基隆地檢署偵辦死亡連署案，6日聲押前基隆市民政處長張淵翔獲准後，今（7日）二度搜索國民黨基隆市黨部，追查前副書記長韓吉元為罷免綠營市議員，成立的基隆市公共事務學會運作方式，及與國民黨間的關聯性，檢調在搜索基隆市黨部同時，先一步將韓吉元帶回調查站偵訊中。

    基隆地檢署偵辦藍營罷免基隆市民進黨議員死亡連署案，今天午後指揮調查局基隆市調查站二度搜索國民黨基隆市黨部，以及前主委吳國勝與國民黨基隆市黨部前副書記長韓吉元住處、調查官持續在黨部搜索中，釐清罷藍團體運作模式。

    據指出，遭檢調約談的韓吉元，為了罷免民進黨市議員，於發動罷免前才成立基隆市公共事務學會並擔任理事長，招募紀文荃、游正義分別擔任罷免民進黨市議員鄭文婷與張之豪的領銜人，其中紀已被檢方羈押禁見，游則獲15萬元交保。

    檢方在紀、游遭強制處分後，約談招募2人的韓吉元，釐清他擔任國民黨基隆市黨部前副秘書長期間，與國民黨部主委吳國勝（獲檢方諭知30萬交保）的關係，與是否涉及死亡連署案，釐清他涉案程度。

    檢調二度搜索國民黨基隆市黨部。（記者盧賢秀攝）

    檢調二度搜索國民黨基隆市黨部。（記者盧賢秀攝）

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