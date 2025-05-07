政院明拍板兒托法草案 托育機構須保留30天錄影上傳雲端

行政院會明將通過「兒童托育服務法」草案，政委陳時中今天說明草案內容。（記者鍾麗華攝）

2025/05/07 17:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會明將通過「兒童托育服務法」草案，行政院政委陳時中今天表示，草案要求托育機構錄影須保留30天，並上傳到地方政府雲端，此外，加速布建公共托育資源，將放寬公有不動產以無償方式，提供非營利性質法人使用。

陳時中表示，在專家建議下，此次草案把0到2歲的托育範圍拉出來，過去居家托育是授權辦法，未來則提高到法律位階。另外，對於托育資格，刪除過去僅需受訓即可執業者。

請繼續往下閱讀...

陳時中指出，草案也要求托育機構透明度增加，管理規範更清楚，包括列帳查核，該公布的事項包括，收費等要列出來，讓管理上趨於明確；另有提供多元托育型態，希望增加互助式、部落互助式及職場互助式的托育型態，提供更多元的樣態。

至於不當對待案件處理機制，陳時中說明，托育機構錄影將保留30天，並上傳地方政府雲端，有很多人強烈反應認為侵犯人權隱私，這部分參採專家意見，否則流於證據不足，社會也覺得不好。

陳時中表示，最後則是加速布建公共化托育資源，包括放寬公有不動產，以無償方式提供非營利性質法人使用，其次是運用學校餘裕空間辦理托育機構，不用再去改變使用執照，讓用地選擇更多，來回應家長的期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法