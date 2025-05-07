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    台南藍營時薪300找罷免志工被酸爆 蔡育輝：給車馬費很合理

    蔡育輝今天表示，招募志工並非為營利，給予適當的車馬費和誤餐費這很合理，不會在意外界的批評。（記者蔡文居攝）

    蔡育輝今天表示，招募志工並非為營利，給予適當的車馬費和誤餐費這很合理，不會在意外界的批評。（記者蔡文居攝）

    2025/05/07 17:48

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會國民黨團日前公開招募罷免民進黨立委林俊憲、王定宇的「連署志工」，名為「志工」，卻公開承諾給付時薪至少300元，消息曝光後引來民進黨及網友嘲諷。南市議會國民黨黨團發言人蔡育輝今天表示，招募志工並非為營利，給予適當的車馬費和誤餐費這很合理，不會在意外界的批評，目前已有7人報名。

    蔡育輝表示，由於國民黨台南市黨部因連署問題被檢方查辦，現在南市國民黨部沒有人力，已陷入停擺，因此由市議會國民黨團協助罷免事宜，為完成罷免連署，需要更多人力來投入，因此對外招募志工協助，他們主要工作是設攤、會場布置、宣講與核對連署書。

    蔡育輝說，招募志工並非為營利，像他在新營的服務處就收到3人報名，考量志工若住在其他區，需要到仁德、東區等地點工作，給予合理的交通費、誤餐費補貼，這很合理，也會為志工投保意外險。目前已有7人報名志工，第一波預計招收10名，原則上希望是招募更多年輕人投入，經面試後就會投入協助罷免工作。

    他說，外界要批評、攻擊也沒有關係，政黨只要能公平競爭就好，他們不會在意，重點是要避免重蹈覆轍，錢並不是重點，重要的是連署要正確，他個人也捐款10萬元及宣傳車1輛、旗幟文宣等，希望有錢出錢有力出力，順利連署達標。

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