台東海巡新戰力 新造巡防艇PP-3527抵綠島南寮漁港

台東海巡再添戰力，巡防艇PP-3527抵達綠島南寮漁港。（海巡隊提供）

2025/05/07 17:26

〔記者劉人瑋／台東報導〕海巡署艦隊分署籌建海巡艇發展計畫「35噸級巡防艇52艘統包採購案」第37艘新造巡防艇PP-3527艇，今（7）日抵達綠島南寮漁港，成為東部地區海巡生力軍。第十五（台東）海巡隊特別舉行新艇成軍典禮暨祈福儀式，祈求船艇執行救生救難、海域執法及漁業資源維護等任務順利，有效提升執法量能。

第十五（台東）海巡隊今舉行新艇成軍典禮暨祈福儀式，祈求船艇執行救生救難、海域執法及漁業資源維護等任務順利，有效提升執法量能。

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第十五（台東）海巡隊轄區海域幅員遼闊，新造35噸級巡防艇採用二部高速主機及噴水式推進器，航速最高可達45節（時速約83公里），續航力達600浬。而傳統35噸級為航速30節、續航400浬，差異甚大，甚至吃水更淺、機動性更強。

相較於傳統船艇船身是玻璃纖維，PP-3527船體為更堅固的鋁合金，配備消防滅火系統，水柱噴水量每小時約為7萬公升、最大射程超過60公尺，有助於強化驅離越界船舶及滅火能量，有效捍衛國家主權、維護漁權及達成救生救難任務。

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