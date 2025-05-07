為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台東海巡新戰力 新造巡防艇PP-3527抵綠島南寮漁港

    台東海巡再添戰力，巡防艇PP-3527抵達綠島南寮漁港。（海巡隊提供）

    台東海巡再添戰力，巡防艇PP-3527抵達綠島南寮漁港。（海巡隊提供）

    2025/05/07 17:26

    〔記者劉人瑋／台東報導〕海巡署艦隊分署籌建海巡艇發展計畫「35噸級巡防艇52艘統包採購案」第37艘新造巡防艇PP-3527艇，今（7）日抵達綠島南寮漁港，成為東部地區海巡生力軍。第十五（台東）海巡隊特別舉行新艇成軍典禮暨祈福儀式，祈求船艇執行救生救難、海域執法及漁業資源維護等任務順利，有效提升執法量能。

    第十五（台東）海巡隊今舉行新艇成軍典禮暨祈福儀式，祈求船艇執行救生救難、海域執法及漁業資源維護等任務順利，有效提升執法量能。

    第十五（台東）海巡隊轄區海域幅員遼闊，新造35噸級巡防艇採用二部高速主機及噴水式推進器，航速最高可達45節（時速約83公里），續航力達600浬。而傳統35噸級為航速30節、續航400浬，差異甚大，甚至吃水更淺、機動性更強。

    相較於傳統船艇船身是玻璃纖維，PP-3527船體為更堅固的鋁合金，配備消防滅火系統，水柱噴水量每小時約為7萬公升、最大射程超過60公尺，有助於強化驅離越界船舶及滅火能量，有效捍衛國家主權、維護漁權及達成救生救難任務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播

    =