檢調將搜索黨中央？ 國民黨：沒有在怕

檢調持續偵辦罷免幽靈連署案，傳出近日將赴國民黨中央黨部搜索。（資料照）

2025/05/07 17:19

〔記者林欣漢／台北報導〕檢調持續偵辦罷免幽靈連署案，傳出近日將赴國民黨中央黨部搜索，對此，國民黨發言人楊智伃表示，國民黨光明磊落，坦蕩蕩，開大門走大路，例如週一新開的直播節目，就是在組發會內做直播，組發會早在處理連署過程就已經變成指揮作戰中心，檢調若來搜索，當然會依法配合，直播就是讓大家看見「我們沒有在怕」，「因為我們沒有做錯任何事情」。

媒體詢問，是否擔心組發會主委許宇甄會是下一波被約談的對象？楊智伃回應，昨天檢調可以關國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，「今天可以關你，可以關我」，只因為政治立場不同，都有可能遭到關押，擔心主委，「我也擔心說不定我也會被關進去」，接下來可能是國民黨任何人。司法不能被政治介入，會透過各種力量來保護大家。

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罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書被檢舉造假，台北地檢署今日傳喚吳思瑤罷免案召集人賴苡任、吳沛憶罷免案領銜人李孝亮，楊智伃表示，不管是北市或其他地區罷免綠委的相關團體，都會給予最充足的幫助，而且也非常不捨這些站在第一線的年輕人，還要遭受綠營這麼多的攻擊，她跟賴苡任、李孝亮等人都是很好的朋友，都有保持密切的聯繫，只要有需要都會提供相關協助。

楊智伃指出，民進黨透過司法大刀、小案大辦針對各地的縣市黨部大動作羈押搜索，國民黨早就不再是泱泱大黨，是用最小的資源及能力去做最多的事情，而因為這些搜索的案件必須重整相關人力去支援，黨中央會儘速進行人力分配的調整，進一步協助各地罷免團體的行動，426之後黨主席朱立倫也馬上召開記者會，希望各地黨籍民意代表全力協助，國民黨是從地方到中央，各個角色團結一心，在這最艱難的時刻力抗綠共政府。

國民黨文傳會主委林寬裕也說，朱立倫在罷免議題已經下軍令，要求國民黨全黨公職全力協助，不只協助遭發動罷免的藍委安然度過，對於不適任的綠委也要協助公民團體，這些都會列入考核，沒有其他藉口，希望大家一起努力。

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