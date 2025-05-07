挖鋪道路修復拖拉顧人怨 苗縣議員促修法限期完成

道路挖掘影響通行，及挖掘後回填修補未確實造成路不平，是常見民怨。（記者彭健禮攝）

2025/05/07 17:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕道路挖挖補補路不平惹民怨，縣議員陳光軒指出，尤其苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例中未規範重新刨鋪時限，常見已收取申請單位繳納挖掘道路修復費的鄉鎮市公所，於事後刨鋪拖拖拉拉，影響交通安全，建議縣府提案修正，讓條例更加完備。

對此，縣府交通工務處長古明弘表示，有關挖掘道路埋設管線的中央母法於重新刨鋪的時限上，也未對路權主管機關加以約束；交通工務處會就議員所提問題，邀集各鄉鎮市公所等路權主管機關開會，促請加速道路挖掘後的修復。

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縣議會開議，交通工務處今（7）日進行工作報告。陳光軒於會中指出，他經常接獲民眾反映路面不平的問題；他發現許多原因都是道路挖掘埋設管線工程後，路面僅有假修復，東一塊西一塊的「補丁」不僅不美觀，也易凹陷而凹凸不平，影響交通安全。

陳光軒說，依苗栗縣挖掘道路埋設管線自治條例，申請挖掘道路的單位，會向申挖道路的路權主管機關繳納挖掘道路修復費，因此路權主管機關要負責將道路重新刨鋪。但條例中未規範路權主管機關的重新刨鋪時限，常見鄉鎮市公所事後拖拖拉拉，並舉例，可能同一路段分別有3個單位申挖，公所收取3次修復費，再待3個工程結束後才一併重新刨鋪。

古明弘表示，除將邀集與各鄉鎮市公所等路權主管機關，促請加速道路挖掘後的修復。另，縣府於每年底均召開「縣內道路預挖路段整合協調會議」，整合各管線單位申挖案能於路權單位路面改善工程前先行進場施工，以減少道路一再重複挖掘，造成民怨及觀感不佳情事。

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