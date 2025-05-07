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    李孝亮出庭前凌晨發文預測北檢3劇本 喊這招「殺人又誅心」

    吳沛憶罷免案領銜人李孝亮下午到北檢出庭。（記者王定傳攝）

    吳沛憶罷免案領銜人李孝亮下午到北檢出庭。（記者王定傳攝）

    2025/05/07 17:03

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地檢署上個月約談罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶團體6名領銜人，訊後1人請回、6人分別以20萬至50萬元交保，今（7）日再度傳喚賴苡任及李孝亮。實際上，李孝亮已先分析3種情況的收押機率說，無論是誰從北檢離開，必然將被有心人士冠上出賣黨中央的罵名，「真是跳到黃河都洗不清，這招果然殺人又誅心。」

    李孝亮今天凌晨2點在臉書發文說，明天將前往北檢開偵查庭，預計可能發生的幾種情況。

    第一「雙押」，賴苡任與他都會進去，目的在於直接沒收罷免雙吳，機率為20％。

    第二，「雙放」，李孝亮說，或許他與賴苡任都會被放出來，背後目的在於為搜索黨中央做準備，以形塑他與苡任是抓耙仔。

    第三則是「一押一放」，他與苡任選一個押，其中目的是為讓出來的人，在未來背黨中央被搜索的鍋，機率為90％。

    李孝亮說，無論是他或賴苡任獨自從北檢離開，必然將被有心人士冠上出賣黨中央的罵名，「真是跳到黃河都洗不清，這招果然殺人又誅心。」

    李孝亮寫道，如果要他們背黨中央被搜索的鍋，倒不如把他押起來，現在搞到只能靠犧牲自由，才能不讓屎盆子扣到頭上，想想也蠻悲哀的。

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