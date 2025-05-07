稱「史上第1次」用選舉查察核分辦連署案！吳宗憲反遭調查局長電爆

藍委吳宗憲質詢調查局長陳白立，為何罷免連署還在一階，要用「選罷法」來查察？（擷取自立院直播）

2025/05/07 18:33

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨幽靈連署爭議頻傳，已有多人涉偽造文書被收押。藍委吳宗憲今日質詢調查局長陳白立，為何罷免連署還在1階，要用「選罷法」來查察？他並質疑過往這麼多次罷免，哪次連署期間用選舉查察核分？「這次就是史上第一次！」沒想到陳白立秒回「真的是史上第一次發生這樣這麼多的狀況」嗆爆。

司法院副秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙等，今日率所屬相關單位列席立法院司法及法制委員會，進行專題報告及備質詢。

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對於國民黨「幽靈連署」爭議全台開花，吳宗憲今日質詢陳白立，哪一次罷免期間有用選舉查察核分？他並大聲喊：「這次就是史上第一次！」陳白立則直接回嗆：「真的是史上第一次發生這樣這麼多的狀況。」陳白立強調，辦案沒有區分藍綠，他並問：「委員是擔心我們核績效給抓作弊的人，還是委員擔心作弊被抓有績效？」

對此，吳宗憲則回：「你不要再講作弊了！」吳宗憲說，這就像班上兩個人作弊，一個被退學，一個罰站五分鐘就坐下，因為他老爸是家長會長，主子是民進黨。陳白立則嚴正打斷：「現在狀況已經不是這樣子，現在是有人集體在教室作弊，而且外面還有公務員在配合！」

對於藍委質疑為何罷免連署還在1階，就要用「選罷法」來查察？粉專「公民割草行動」也「提醒」：「每個國民黨都在扯，為什麼以前沒辦現在要辦，哈囉，記得是你們自己修法的嗎？痛毆多名民進黨立委也要硬過的唷？」

國民黨去年12月提出的《選罷法》修法三讀通過，該版本新增偽造連署罰則「未來若有偽造連署的情事，將可處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。」

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