為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    稱「史上第1次」用選舉查察核分辦連署案！吳宗憲反遭調查局長電爆

    藍委吳宗憲質詢調查局長陳白立，為何罷免連署還在一階，要用「選罷法」來查察？（擷取自立院直播）

    藍委吳宗憲質詢調查局長陳白立，為何罷免連署還在一階，要用「選罷法」來查察？（擷取自立院直播）

    2025/05/07 18:33

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨幽靈連署爭議頻傳，已有多人涉偽造文書被收押。藍委吳宗憲今日質詢調查局長陳白立，為何罷免連署還在1階，要用「選罷法」來查察？他並質疑過往這麼多次罷免，哪次連署期間用選舉查察核分？「這次就是史上第一次！」沒想到陳白立秒回「真的是史上第一次發生這樣這麼多的狀況」嗆爆。

    司法院副秘書長王梅英、法務部長鄭銘謙等，今日率所屬相關單位列席立法院司法及法制委員會，進行專題報告及備質詢。

    對於國民黨「幽靈連署」爭議全台開花，吳宗憲今日質詢陳白立，哪一次罷免期間有用選舉查察核分？他並大聲喊：「這次就是史上第一次！」陳白立則直接回嗆：「真的是史上第一次發生這樣這麼多的狀況。」陳白立強調，辦案沒有區分藍綠，他並問：「委員是擔心我們核績效給抓作弊的人，還是委員擔心作弊被抓有績效？」

    對此，吳宗憲則回：「你不要再講作弊了！」吳宗憲說，這就像班上兩個人作弊，一個被退學，一個罰站五分鐘就坐下，因為他老爸是家長會長，主子是民進黨。陳白立則嚴正打斷：「現在狀況已經不是這樣子，現在是有人集體在教室作弊，而且外面還有公務員在配合！」

    對於藍委質疑為何罷免連署還在1階，就要用「選罷法」來查察？粉專「公民割草行動」也「提醒」：「每個國民黨都在扯，為什麼以前沒辦現在要辦，哈囉，記得是你們自己修法的嗎？痛毆多名民進黨立委也要硬過的唷？」

    國民黨去年12月提出的《選罷法》修法三讀通過，該版本新增偽造連署罰則「未來若有偽造連署的情事，將可處5年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金。」

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播