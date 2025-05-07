翁曉玲再拋驚句！ 批中選會「超前移送」假連署：明明不影響公眾利益

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

2025/05/07 16:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕檢調近期積極偵辦國民黨罷免綠委連署造假案，多個藍營地方黨部遭搜索，相關人員相繼被約談甚至遭羈押，沒想到藍委翁曉玲昨天（6日）竟稱「有不法也要等罷免完再辦」，引發輿論熱議。今天（7日）翁曉玲又跳出來質疑中選會「提前告發」、檢調「執法不公」，聲稱選務機關如果發現有不合格的連署書直接剔除不計就好，並不會影響所謂公眾利益，中選會和檢調這次在一階提議就大動作調查罷綠連署，是在影響人民罷免權的行使。

翁曉玲昨天接受媒體訪問時，語出驚人稱「如果說有任何的不法的行為，也應該要在整個罷免案通過之後，再來好好的追究」，讓外界聽了大傻眼。今天她又於臉書發文堅持自己的論調，「中選會就本次罷免案疑涉偽造連署提出告發的時間點，是否有『超前移送』的情事？根據中選會提供給我的資料清楚顯示，2015年至2024年間涉嫌罷免連署偽造案共8案，其中7案的告發時點是『投票先、移送後』，亦即中選會都是在投票日之後才移送，只有1件王浩宇罷免案，雖然是在投票日前移送，但也是在罷免案正式成立後才提出告發。」

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她接著宣稱：「先聲明，我不認同偽造連署，若有違規情事，依法該罰就要罰。因這次大罷免案仍然適用選罷法舊法，故若有偽造連署的情形，仍適用刑法『偽造私文書罪』或是『違反個資法規定處理』，而偽造文書罪的重要構成要件是，偽造私文書的『結果』，必須『足以生損害於公眾或他人者』，才可能成立本罪，因此處罰的是結果犯。」

「一般來說，『提議』及『連署』階段，尚屬行政程序處理階段，選務機關若有發現不合格的連署書，可直接剔除不計，並不會影響公眾利益。各級選務機關、檢調單位都應該保持行政中立，不應超前介入，以免影響人民罷免權的行使。但是，中選會此次作法不同於以往，在提議連署第一階段後就進行告發，很難讓人民相信沒有政治考量。此外，檢調單位同樣地破壞過去辦案準則，對罷團人士進行強制搜索調查，甚而聲押！」

最後翁曉玲批評：「我想所有台灣人都有智慧可以判斷，中選會和司法檢調早已喪失了獨立性和公平公正性，他們根本不在乎人權、憲政法治和人民對司法的觀感。由此可見，大罷免徹頭徹尾就是民進黨想要一黨獨大的政治算計，而中選會、司法檢調等單位，甘作綠營鷹犬，賣力配合演出，可恥至極。」

不過有不少網友看完其貼紛紛吐槽，「妳的意思就像搶匪說『先讓我搶劫成功、銷贓串供滅證都完成後，你再來辦我啊，你現在超前辦案是在製造我的困擾欸』！」、「到底什麼鬼邏輯？」、「先前說要避免人民罷免抄寫，法律追溯期20年，現在遇藍又改了」、「偽造文書還有分時間辦喔？」、「貴黨偽造文書罷免他人，這還不構成損害他人利益？」

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