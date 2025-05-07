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    首頁　>　政治

    ２階送件不能再連署？周永鴻批錯誤訊息 要求中市選委會嚴守中立

    台中市議員周永鴻（左）指，2階送件後就不能連署是假訊息。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議員周永鴻（左）指，2階送件後就不能連署是假訊息。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/07 16:21

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免藍營立委6個選區的2階連署已全部送件，市議員周永鴻今在市議會質疑，日前罷團交出連署書，竟還有市選委會的人「善意提醒」，2階連署交件後不得再連署，這是錯誤訊息，因為中選會今天已表示，法律無明定2階交件不能連署，他要求警察局及市選委會要嚴守中立；副市長鄭照新表示，一切要依中選會的解釋為主。

    市議員周永鴻表示，罷免連署以來，常發生不理性的民眾對罷團設站點進行挑釁、謾罵、威脅，甚至叫警察來也不怕，警察局會如何處理？罷團藍綠都有，要受到公民權保障，要求警察局嚴守行政中立。

    周永鴻並表示，警察局派出所近日遇到有民眾跑出派出所，表示2階已交件，為何罷團還擺站連署？為何還在收件？ 今天就有立委詢問中選會，而中選會回答是法律無明定2階交件後收或不收，他強調，本來就可以，要求基層守住中立。

    周永鴻更指出，有罷團到台中市選委會交件時，被「善意的提醒」，2階送件後不可以再行連署，這是錯誤訊息，因為後面還補件，法律不會特別規定送件可以或不可以。

    周永鴻強調，要求全台中市公務人員不要無法無天，不要以身試法，若有人問，就要以中選會的說法為主。

    警察局長李文章表示，2個月來接獲報案有17件，一切都依法處理；副市長鄭照新表示，一切要依中選會的解釋為主。

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