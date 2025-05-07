壓線達標！台中罷免顏寬恒拚補件 陳柏惟曝理想份數

陳柏惟（圖）強調，我的頭髮還在，就表示連署還沒過關。（取自杜承哲醫師臉書）

2025/05/07 17:02

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第二選區罷團「解顏行動」6日送件至台中市選委會，在期限前達到法定罷免藍委顏寬恒2階連署30278份門檻，不過，罷團強調「壓線沒過關」將持續收件，還要再收6千多份連署書，才能達到安全門檻，而前選區立委陳柏惟表示，「我的頭髮還在，就表示連署還沒過關」。

「解顏行動」志工小彥今天表示，罷免顏寬恒2階連署「壓線」還沒過關，目前收件33099份，達到法定門檻的109.3%，需努力朝30%安全門檻邁進，也就是說還要再收6千多份連署書，即日起持續到月底都會收件，拜託選民給中二選區邁向3階罷免投票機會。

請繼續往下閱讀...

罷團估計，中央選舉委員會審查連署文件時間約10至40天，還會給罷團10天補件最後機會，現在都在「拚補件」拜託選民支持。

前選區立委陳柏惟曾於4月30日在直播節目上表示，如果罷免顏寬恒2階連署成功，他將剃光頭，陳柏惟今天說，目前狀況有點像是，考卷繳了不代表及格或考100分，「我的頭髮還在就表示連署還沒過關」。

陳柏惟長篇分析指出，很多人都在關心「祭品」（我的光頭），根據上屆罷免經驗，反罷免方動員超過是另一個變數，因此連署要達到30%的39000份就擺在那裡。最理想要收到37500份，才有可能在3階達到75000票過關。

陳柏惟強調，中二選區距離成敗還有相當距離，但只要能跟上大部隊，「3階真的不是不可能」，誠摯拜託選民幫忙中二，出門連署、幫忙拉票，1階提案、2階連署及3階投票，每一個人都可以是台灣的三拳超人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法