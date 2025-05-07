自爆一開始不喜歡郭智輝 王世堅：他有進步、努力投入政策

民進黨立委王世堅今透露，他一開始不喜歡郭智輝的個性，但郭一直在進步，並努力投入經濟產業政策。（記者陳政宇攝）

2025/05/07 16:17

〔記者陳政宇／台北報導〕經濟部長郭智輝在崇越集團旗下的餐廳宴請美國在台協會（AIT）官員，遭質疑有圖利之嫌，甚至被點名為內閣改組的首批成員。民進黨立委王世堅今（7日）透露，他一開始不喜歡郭智輝的個性，但郭一直在進步，並努力投入經濟產業政策，如果深入理解他，會覺得他是有能力的。

對於郭智輝自費宴請AIT官員一事，王世堅今天出席民進黨中常會前受訪表示，只要是為台灣好、為國家好，郭智輝個人出錢是無妨，但如果是以部長的身份邀請，就是應該用公費來支付才對；若是用公費支付，當然就不能去個人投資的餐廳。

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王世堅說，郭智輝這個例子可以被理解，因為郭畢竟是用他自己的錢，而且是出於善意，並沒有任何惡意，也不是為其餐廳打知名度。

至於內閣改組的傳聞，王世堅認為，如果是以郭智輝發言常常講錯話，當然會被列為第一對象，但若以其進步的程度，投入經濟政策、產業政策的努力程度而言，其實一直在進步當中，在發言的部分其實也有收斂。

王世堅認為，畢竟還不到一年，加上現在國事如麻，希望每一位部長不但要進入狀況，而且要非常投入，能夠熟悉掌握所屬部會的政策，甚至提出比較前瞻性的做法；所以在這部分，可看到郭智輝是有進步的。

王世堅透露，「其實我個人對他（郭智輝），我一開始是不喜歡他的，因為我不喜歡這樣個性的人，但是你如果深入理解，會覺得他是有能力的」。

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