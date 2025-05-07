再批賴總統對在野黨做希特勒做的事 朱立倫：歐戰勝利是消滅獨裁 者

國民黨黨主席朱立倫中在常會致詞時以希特勒為例，再次痛批總統賴清德獨裁作為。（記者羅沛德攝）

2025/05/07 16:39

〔記者林欣漢／台北報導〕總統賴清德明天將於台北賓館首度舉行紀念二戰歐洲戰場結束紀念活動，致詞將強調「侵略必敗」，挑戰大陸的二戰終戰話語權。國民黨主席朱立倫今天說，歐戰勝利80週年是消滅獨裁者、消滅法西斯，而賴清德今天對在野黨的所做所為，就是在做希特勒做的事情。

朱立倫指出，民進黨忘了二次世界大戰中華民國是戰勝國，日本投降的日子是8月15日，軍人節9月3日就是抗戰勝利紀念日，感念國軍贏得抗戰80週年，今年也是台灣光復80週年，民進黨不要「脫中入北」，荒謬到已經加入歐盟、只記得5月8日是歐戰勝利80週年。

請繼續往下閱讀...

朱立倫說，歷史為鑑，二戰的德國、義大利、日本，這些軸心國都是法西斯主義，希特勒跟墨索里尼都是靠民主選舉選上的，他們借民主之名，動用司法手段一一消滅在野黨，所有在野黨被抓起來後，他就變成最好的獨裁者，賴清德今天對在野黨的所做所為，就是在做希特勒做的事情。

朱立倫說，歐戰勝利80週年，就是應該要消滅獨裁者、消滅法西斯，而賴清德在做法西斯的事情，在做獨裁者的事情，這是歷史最重要的借鏡；司法不能變成蓋世太保，司法不能變成東廠，不能變成獨裁者斬殺反對黨的武器和工具。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法