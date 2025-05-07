朱立倫：美國兩週內將台灣列入匯率嚴重觀察名單

國民黨中央7日繼續中常會，黨主席朱立倫致詞時以希特勒為例，再次痛批總統賴清德獨裁作為。 （記者羅沛德攝）

2025/05/07 15:56

〔記者林欣漢／台北報導〕新台幣大舉升值，國民黨主席朱立倫今日下午在中常會發表談話表示，總統賴清德變成「股市名嘴」，稱台美談判沒觸及匯率議題，還怪在野黨造成新台幣暴升，結果被南韓央行行長打臉。朱立倫認為，兩週內台灣就會收到來自美國財政部的匯率報告，一定會被列入嚴重觀察名單。

朱立倫批評，賴總統怎麼可以睜眼說瞎話，報喜不報憂，或許這次談判還沒觸及這議題，但匯率議題一定在談判內容當中，美債也一定在談判內容當中。央行外匯局長都承認外匯存底損失一兆以上，這都是國家的錢，民進黨只會內鬥，對外無能，除了跪、送、敗，真正沒半步。

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朱立倫今日先以祝賀新加坡總理黃循財高票贏得大選開場，稱讚黃循財年輕有為、肯說實話，對美國經貿戰有為有守，談話的第一件事是放下一切、團結新加坡，而不是先從內部找敵人、從內部製造對立。

朱立倫表示，只會一面倒欺瞞國民、舔美跪美，不顧國民代價、出賣自己國家的政黨，一定會被拋棄，民進黨現在的作為完全成為美國川普政府的發言人，未談先跪、未談先送。國家最有價值的談判籌碼台積電，今年3月就送到美國去，卻沒有得到任何好處，全世界沒有人這樣做的。

朱立倫指出，對於全球匯率戰，他已經在國民黨中常會多次談過，這不是唱衰，而是所有財經專家都知道的事實，結果，央行總裁基於職責說的話，他可以理解，但總統怎麼變成「股市名嘴」，照抄央行總裁的講法，還加了一條「是因為在野黨政治人物才造成台幣暴升」，結果隔天就被韓國央行行長打臉。

朱立倫說，韓國央行行長的講法很清楚，包刮台灣、韓國、日本、越南都受到匯率壓力。如果沒意外，這週或下週，我國就會收到來自美國財政部的匯率報告，一定被列為觀察名單。

朱立倫抨擊，賴政府就任這一年，對內戰爭、對外無能，除了家暴一事無成；打在野黨、打自己人比什麼都行、比什麼都狠，而對外「跪族冠軍」，完全不知道該如何因應，賴清德可不可以挺起胸膛，像新加坡、加拿大及澳洲總理一樣，為自己的國家講幾句真話。

朱立倫認為，貨幣戰未戰先敗，而且一下就跌10％，把所有中小企業今年的獲利全部跌光、重創壽險業、外匯存底損失1兆以上，這些都是不可以發生的錯誤，卻一一發生在賴政府身上，可不可以請賴政府把心血用在國人身上、用在經貿政策上、用在團結全民身上，不要每天只想著怎麼幹掉在野黨。

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