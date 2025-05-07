剴剴案全國關注 賴清德：政府要全面提升托育品質

賴清德今天在民進黨中常會表示，政府除了要強化各項托育補助、育兒津貼，更要持續協助打造良好的育兒環境。（資料照）

2025/05/07 15:52

〔記者陳政宇／台北報導〕近日台北保母虐童致死案（剴剴案）開庭引發關注。兼任民進黨主席的總統賴清德今（7日）強調，政府要持續打造良好的育兒環境，包括全面提升托育服務品質，明確規範托育相關人員的資格與義務，以及強化托育機構的設立與管理，以回應多元的需求。

民進黨今天下午召開中常會。據轉述，賴清德致詞談到，這週日是母親節，他要先向全國辛苦的母親說聲「母親節快樂」，全天下的母親都用無盡的愛和陪伴，讓孩子平安長大，希望大家對母親的感恩與感念，不要只侷限在這個日子。

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話鋒一轉，賴指出，傳統性別角色的刻板印象已經徹底過時，無論是家務工作、或是育兒和教養，都已經不再僅限於女性，也不能再僅限於女性。現在，孩子滿3歲前，雙親都可以申請最長2年的育嬰假，並有育嬰留職停薪津貼，在這段期間可以持續參與勞工保險，雇主應負擔的保險費也免予繳納。

賴清德說明，面對雙親都可能需要工作，以及現代家庭規模日益縮減的環境，政府除了要強化各項托育補助、育兒津貼，更要持續協助打造良好的育兒環境。例如，應該要全面提升托育服務的品質，並明確規範托育相關人員的資格與義務，更要強化托育機構的設立與管理，回應多元的需求。

賴表示，每位孩子都是家長最重要的寶貝，保障兒童能接受適當照護、強化家長的參與及權益保障，讓孩子在快樂且安全的環境中成長，是家庭、政府與整個社會共同的目標與責任。當孩子成年時，就會進入到下一個階段，這些曾經的孩子變成青年，開始自立、離開家庭、到外打拚。

據此，賴表示，為了保障青年的權益，打造共存共榮的世代關係，行政院上週四通過「青年基本法草案」，強化各級政府的青年參與機制，讓青年的聲音，可以被傾聽、更能落實到政策中。草案也要求建立青年在地支持系統，獎勵青年返留家鄉；同時應訂定居住與家庭政策，保障青年居住權益及友善育兒環境、強化家庭支持，讓青年家庭，可以獲得宜居的生活環境。

賴清德說，無論是孩子或青年，都是國家重要的寶藏，除了對生育下一代的母親表達敬意，更要持續強化社會投資，擴大政府照護的規模，讓世代共榮、永續發展。

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