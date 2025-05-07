參選叫板盧秀燕？ 溫朗東：韓國瑜的黨主席之路儼然成形

立法院長韓國瑜。（資料照）

2025/05/07 16:43

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，多名藍委通過二階段連署，最後結果可能讓立院翻盤。資深媒體人溫朗東表示，此時立法院長韓國瑜的政治選擇尤為關鍵，是繼續當個權力被架空的虛位院長，還是冒險參選黨主席，重新掌握藍營核心？考慮到台中市長盧秀燕最近動作頻頻，韓可能被邊緣化，因此主動參選黨主席，是他跟盧秀燕叫板的必要之舉，否則只能坐等被邊緣化。

溫朗東今日在臉書PO文表示，大罷免行動已勢不可擋，二十多位藍委過了二階連署，傅崐萁、徐巧芯等人更岌岌可危。若有十位以上藍委被罷掉，立法院可能因此翻盤，綠營過半。此時，韓國瑜的政治選擇尤為關鍵：是繼續當個權力被架空的虛位院長，還是冒險參選黨主席，重新掌握藍營核心？

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溫朗東說，大罷免如果成功，立法院勢必綠營過半。但是要三分之二才能改選立法院長，這門檻並不易達成。如果綠營國會過半，韓國瑜坐在院長位子上也難以發揮，淪為立院的庶務總管。韓遇見這等局面，與其坐以待斃，不如轉戰黨主席。

另外，大罷免後藍營士氣低迷，急需「一支穿雲箭」。地方選舉向來是藍營優勢局，韓若能在2026年輔選他的好友：桃園張善政、台南謝龍介、高雄柯志恩打出漂亮一戰，特別是在南部縮短跟民進黨的差距，他將從2020罷免陰影中走出，再度成為藍營的終極希望。

溫朗東說，立法院組織法雖禁止院長兼黨職，但韓國瑜可以宣示「當選黨主席後辭去院長」，一方面展現為黨犧牲的決心，另一方面規避法律爭議。法律只禁止「擔任」黨職，並未明言禁止「參選黨職」，韓國瑜可以先參選，贏了再辭。

最後，溫朗東表示，盧秀燕近期動作頻頻，不僅有意角逐黨主席，更鎖定2028總統大選，甚至可能與民眾黨主席黃國昌結盟「盧昌配」。若盧秀燕計畫成形，韓國瑜將被邊緣化，淪為黨內配角。主動參選黨主席，是韓國瑜跟盧秀燕叫板的必要之舉，否則只能坐等被邊緣化。

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