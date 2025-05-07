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    批卓榮泰沒擔當 黃國昌：賴清德應向國人承諾 台美談判不觸及匯率

    黃國昌說，行政院長卓榮泰接受質詢不敢承諾對美談判不涉及匯率問題，那就請賴總統出面向國人承諾，未來台美經貿談判不會觸及匯率，不會犧牲台灣的利益，也不會犧牲人民的利益。（資料照）

    黃國昌說，行政院長卓榮泰接受質詢不敢承諾對美談判不涉及匯率問題，那就請賴總統出面向國人承諾，未來台美經貿談判不會觸及匯率，不會犧牲台灣的利益，也不會犧牲人民的利益。（資料照）

    2025/05/07 16:24

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今天召開中央委員會，對於台幣升值，民眾黨主席黃國昌說，賴總統應出面向國人承諾，未來台美經貿談判不會觸及匯率，不會犧牲台灣的利益，也不會犧牲人民的利益。此外，就新竹市長高虹安（涉貪遭停職）罷免案二階送案，他也宣示，新竹一定要守下來，中央黨部也會全力協助支援。

    黃國昌指出，賴清德總統才公開剛向全體國人說台美談判沒有觸及匯率，南韓央行行長受訪卻提及「美國和各國討論匯率問題」，而堂堂的行政院長卓榮泰在接受立法院質詢時，竟然不敢承諾未來對美談判不涉及匯率問題，既然卓榮泰沒有擔當，就請賴總統出面向國人承諾，未來台美經貿談判不會觸及匯率，不會犧牲台灣的利益，也不會犧牲人民的利益。

    民眾黨透露，許多黨公職在中央委員會中表達對匯率的擔憂，轉達各地企業遭遇的困境，但政府似乎仍然不願意跟國人說明真相，就連台美有沒有觸及匯率問題，也讓百姓人心惶惶，也應證了民眾黨所述，台灣人對台灣有信心，但對民進黨政府沒有信心。

    民眾黨批評，從川普關稅戰以來，賴政府明顯準備不足、拿不出解決之道，表現軟弱無能，政府應該讓人民充分知道真相，而不是把台灣人當成笨蛋，大玩兩面手法，想要包牌來掩飾後續恐將匯率作為談判項目，若台灣政府真的把匯率作為對美談判項目之一，必定嚴重損害台灣經濟與民眾權益，請賴總統面對美國要求不要只會一味順從，請拿出魄力，清楚向國人報告。

    民眾黨也批評，澳洲萊豬進入台灣，食藥署長姜至剛竟然直接跟國人說「每天吃也健康無虞」，這無疑是打臉了民進黨過去對人民保證要守護食安的承諾。民眾黨絕對會守護台灣人民的食安，也絕對會持續緊盯、把關人民的健康。

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