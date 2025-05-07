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    首頁　>　政治

    李進勇：戶籍遷出不影響領銜資格 不能投三階罷免投票

    立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況。（記者廖振輝攝）

    立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況。（記者廖振輝攝）

    2025/05/07 15:14

    〔記者李文馨／台北報導〕檢調持續偵辦罷免幽靈連署案，罷免民進黨立委吳思瑤的領銜人張克晉日前宣布退出，甚至傳出遷出戶籍，另有部分罷團也傳出跳船潮。民進黨立委黃捷今（7日）質詢關切遷出戶籍是否還具有領銜人資格，中選會主委李進勇答詢說，戶籍遷出不影響領銜資格，但不能投第三階段罷免投票，並強調，選務機關只受理合法領銜人送件。

    立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況。民進黨立委黃捷質詢時詢問，罷免領銜人遷出戶籍是否還具有領銜人資格？李進勇答詢說，「戶籍遷出不影響領銜人資格。」黃捷表示，也就是說，戶籍遷出不影響領銜資格，但不能投第三階段罷免投票嗎？李進勇說，是的。

    黃捷追問，若不是死亡或一半提議者同意的情況下，領銜人若不想繼續罷免，唯一方式是否就是不要親自送件到選委會。李進勇回應，送件只有合法的領銜人才受理，領銜人可以授權、委任他人辦理。

    黃捷也關切，如何保障連署書送入選委會的安全？李進勇說，罷免連署人名冊關係重大，安全維護比照選票層級，因此中選會要求各地選委會做到3點，第一，場地安全，包括消防、電、水等；第二，人員維護，除了選委會人員，必要時雇用保全；第三，與當地警務機關保持聯繫，中選會已行文警察署及警察局，請求支援警力，加強保管處所的巡邏。

    民進黨立委李柏毅質詢詢及，如果今天5月7日送件，經40天查對後不需補件，最快是否6月中旬會成案；李進勇說是。李柏毅追問，宣告成案後20天到60天內要舉行投票來說，最快何時可以投票；李進勇說，7月上旬。

    李柏毅也詢問，中選會會如何處理國民黨透過立法院提出的公投案。李進勇說，立法院根據「公投法」15條第2項規定，可以根據公投法第2條第2項第3款「重大政策之創制或複決」來交付公投，最基本條件就是要符合重大政策創制或複決，中選會就會跟著辦下去。

    另外，民進黨立委蘇巧慧詢問，花蓮、台中都傳出有選委會人員拿尺測量連署書。李進勇回應，送件團體與選務人員之間對規格看法不一，中選會有了解，實際狀況仍必須等地方回報。他強調，連署書必須按照規定格式提出，中選會容許公差，中選會容許公差，只會用肉眼辨識，不會用尺量。

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