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    「高雄雙罷劫」鬧內鬨 2位領銜人發聲明切割徐尚賢父親

    「高雄雙罷劫」兩位領銜人朱磊（後左二）、黃晃枝（前左一），發聲明強調徐尚賢父親（右）言行，並不代表領銜人立場。（圖擷自高雄雙罷劫臉書）

    「高雄雙罷劫」兩位領銜人朱磊（後左二）、黃晃枝（前左一），發聲明強調徐尚賢父親（右）言行，並不代表領銜人立場。（圖擷自高雄雙罷劫臉書）

    2025/05/07 14:51

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕發動罷免民進黨立委許智傑、黃捷的「高雄雙罷劫」團隊，在負責人徐尚賢遭羈押後，徐的父親近日浮出檯面，經常在媒體前發言；對此，兩位領銜人朱磊與黃晃枝今天（7日）發出聲明，強調徐父言行並不代表領銜人立場，請外界勿混為一談。

    徐尚賢遭羈押後，支持者擔憂「高雄雙罷劫」團隊恐群龍無首，但志工仍堅持擺攤收連署書，徐父徐國祥此時也挺身而出，安排相關活動，並經常接受媒體訪問。

    不過，該團隊今天卻傳出內鬨，罷免許智傑領銜人朱磊（也是罷團總幹事）、罷免黃捷領銜人黃晃枝中午發出聲明，強調是因欣賞、認同徐尚賢的理念及抱負，願意領銜發起罷免活動，克服各種艱難，堅持至今。「我們對司法不公表示譴責之餘，對罷免活動亦不放棄、不退縮、不屈服，一如既往繼續收件」。

    作為罷免領銜人，兩人達成共識指出，對於徐國祥先生（徐爸）以親友身份，願意為徐尚賢多出力的想法，我們表示感謝，但因大家在罷免活動安排及其它方面存在較大分歧，「其言行並不代表高雄雙罷劫領銜人觀點、態度或立場，請社會各界注意區分，切勿混為一談」。

    兩人表示，「高雄雙罷劫」團隊任何活動及安排，以官方粉專公布為準，在罷免連署的最後衝刺階段，秉持求同存異、相互尊重的原則與各方合作，也會繼續在各連署點、街頭及基層戰鬥，盡最大努力爭取二階連署達標。

    「高雄雙罷劫」團隊發表聲明。（記者葛祐豪翻攝）

    「高雄雙罷劫」團隊發表聲明。（記者葛祐豪翻攝）

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