為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    輾壓小強！ 馮光遠狂酸羅智強「很厲害」：祝福當總統賣書賺滿缽

    馮光遠說，最近騎腳踏車穿越小巷和人行道時刻意養成一個習慣，「那就是用輪胎輾壓小強，但是很困難，輾壓很久也還沒聽到很脆的聲音；小強很會躲，非常狡猾。」 （記者劉詠韻攝）

    馮光遠說，最近騎腳踏車穿越小巷和人行道時刻意養成一個習慣，「那就是用輪胎輾壓小強，但是很困難，輾壓很久也還沒聽到很脆的聲音；小強很會躲，非常狡猾。」 （記者劉詠韻攝）

    2025/05/07 14:40

    〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免羅智強團體「大安強強滾」今上午宣布二階連署收件已達法定門檻，並赴台北市選委會送件，長居於大安區32年之久的作家馮光遠也到場助陣，除肯定志工團隊日以繼夜的付出，還提及最近騎腳踏車穿越巷子時已養成用輪胎輾壓小強的習慣，「這個小強真的厲害，但我們還是要繼續輾壓他」；並祝福羅未來一定賣書盆滿缽滿、當選總統。

    作家馮光遠指出，他從1993年回到台灣後就一直住在大安區，並為罷團的收件佳績感到欣慰，今天終於能驕傲地向大家介紹自己是大安人，並透過與罷團的合作過程，同時發現台灣公民運動的成熟與堅韌，並認公民運動就應該如此，民主政治才會深耕。

    不過話鋒一轉，馮光遠語氣溫和地透露，他最近晚上騎腳踏車穿越小巷和人行道時經常看見很多小強，且已刻意養成一個習慣，「那就是用輪胎輾壓小強，但是很困難，輾壓很久也還沒聽到很脆的聲音；小強很會躲，非常狡猾。」

    馮光遠笑著說，此次於大安區的小強，相信他的命運已經有預兆，並深深地祝福他可以順利當選台北市長、桃園市長、總統，又或成立各式各樣的基金會賺滿缽，「聽說他最近賣新書，也已經賺得盆滿缽」；話語停頓片刻後，他接著說，「這個小強真的是厲害，可是我們還是要繼續輾壓他。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播