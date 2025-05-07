輾壓小強！ 馮光遠狂酸羅智強「很厲害」：祝福當總統賣書賺滿缽

馮光遠說，最近騎腳踏車穿越小巷和人行道時刻意養成一個習慣，「那就是用輪胎輾壓小強，但是很困難，輾壓很久也還沒聽到很脆的聲音；小強很會躲，非常狡猾。」 （記者劉詠韻攝）

2025/05/07 14:40

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免羅智強團體「大安強強滾」今上午宣布二階連署收件已達法定門檻，並赴台北市選委會送件，長居於大安區32年之久的作家馮光遠也到場助陣，除肯定志工團隊日以繼夜的付出，還提及最近騎腳踏車穿越巷子時已養成用輪胎輾壓小強的習慣，「這個小強真的厲害，但我們還是要繼續輾壓他」；並祝福羅未來一定賣書盆滿缽滿、當選總統。

作家馮光遠指出，他從1993年回到台灣後就一直住在大安區，並為罷團的收件佳績感到欣慰，今天終於能驕傲地向大家介紹自己是大安人，並透過與罷團的合作過程，同時發現台灣公民運動的成熟與堅韌，並認公民運動就應該如此，民主政治才會深耕。

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不過話鋒一轉，馮光遠語氣溫和地透露，他最近晚上騎腳踏車穿越小巷和人行道時經常看見很多小強，且已刻意養成一個習慣，「那就是用輪胎輾壓小強，但是很困難，輾壓很久也還沒聽到很脆的聲音；小強很會躲，非常狡猾。」

馮光遠笑著說，此次於大安區的小強，相信他的命運已經有預兆，並深深地祝福他可以順利當選台北市長、桃園市長、總統，又或成立各式各樣的基金會賺滿缽，「聽說他最近賣新書，也已經賺得盆滿缽」；話語停頓片刻後，他接著說，「這個小強真的是厲害，可是我們還是要繼續輾壓他。」

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