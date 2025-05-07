駁斥詐騙四叉貓善款 賴苡任：現金才公開透明

「地動刪瑤」召集人賴苡任。（資料照）

2025/05/07 14:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「四叉貓」劉宇先前宣稱願意幫忙支付「掛號郵寄費」5萬6000元，賴苡任開好收據並製作感謝狀讚四叉貓「功在黨國」。四叉貓6日下午前往現場時，卻發現罷瑤團隊給他5萬6000元的「購票證明」，團隊並非寄「掛號信」而是「平信」，讓他質疑「根本意圖詐騙我的善款」，後續在臉書持續與賴苡任隔空交火。賴苡任回應網友的質疑竟然聲稱「現金才是公開透明。」

四叉貓在臉書PO文表示，我昨天原本不知道罷瑤團體要用平信費來詐領我的掛號費善款，後來是黑衣女子說溜嘴，我才知道原來他們寄平信，所以請工作人員提供賴苡任的匯款帳號，讓我的公司能撥出這筆款項並留下金流紀錄，畢竟某大學過了幾十年後都能改口否認有捐款了，結果罷瑤團體完全不敢提供匯款帳號，並堅持只收現金，賴苡任說：「現金才是公開透明」。

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四叉貓貼出截圖，可以看到網友質疑「笑死造謠任，自己團隊不收匯款只收現金的事怎不講，想要別人扔錢不在意金流走向，要隨喜你經費早點講不就好了，這也能硬扯別人付不出來，這種咖X還想選議員我真的快笑死，感謝狀最後還不是你們自己收走，任由下面的支持者繼續猜測造謠，果然是共慘國餘黨培育的人才。」

賴苡任回應「現金才次是公開透明，我怎麼知道他是不是要拿我帳戶洗錢，笑死。」

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