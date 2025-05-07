網傳台幣將升至13元兌1美元？民進黨：不實消息

民進黨發言人吳崢、韓瑩7日召開「藍白棄產業不顧經濟，刪台電撥補只會撒幣」記者會。（記者張嘉明攝）

2025/05/07 13:19

〔記者陳政宇／台北報導〕新台幣兌美元匯率近日強勁升值，有網路輿論指出，依據大麥克指數，台幣將升值到13.3元兌1美元。民進黨發言人韓瑩今（7日）指出，這是不實消息，且不具任何現實基礎，現在多數機構預測台幣匯率約落在28到33之間，市場無須過度恐慌，盼朝野團結一致穩定國人信心。

民進黨中央黨部今召開「藍白棄產業不顧經濟，刪台電撥補只會撒幣」記者會，由發言人吳崢、韓瑩出席說明。

請繼續往下閱讀...

韓瑩提及，近日台灣面臨關稅、匯率的雙重挑戰，網上流傳台幣兌美金匯率過度低估，將升值至1比13之不實消息，這個數字源自於「大麥克指數」，也就是相比美國與台灣的大麥克價格，中央銀行先前也有說明大麥克指數僅是「理論購買力」，未能考量台灣勞動成本差異、租金稅制及出口導向經濟體特色，因此並不適合用來當作匯率政策的依據。

韓瑩進一步說明，目前台幣升值到13元說法並不具任何現實基礎，現在多數機構預測台幣匯率，大概會在28到33之間，匯率波動情形，政府也都有準備，市場不需過度恐慌，也不願看到特定人士藉由匯率問題進行操作，國家現在最需要的是朝野團結一致，穩定國人的信心。

此外，行政院提出因應當前國際情勢挑戰4100億元特別條例，立法院國民黨團及民眾黨團各自提出對案，刪除國土安全韌性1500億預算及撥補台電1000億。

吳崢直言，非常遺憾國民黨和民眾黨並不支持，其中針對照顧民生、穩定物價的台電撥補1000億，在藍白版本中皆被刪除。藍白刪除台電撥補，就是存心要台電調漲電價，行政院在雪中送炭，台灣的在野黨卻是意圖要讓中小企業雪上加霜。

韓瑩也批評，在野黨近期出相當多圖卡來扭曲有關台電的事實，但台電近期虧損主因，是由於俄烏戰爭影響，國際燃料價格飆升，電價上漲更是全球普遍的狀況。在野黨更造謠連續三年補貼，共4200億，但電價仍然上漲，這是誤導性的說法，因為只有約500億是真正用來彌補虧損的補貼，另外約2500億實屬增資性質，並非用來壓低電價。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法