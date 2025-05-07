為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨中市議會黨團要求檢調返還扣走與連署無關資料 避免流入對手

    國民黨中市議會黨團要求檢調還跟連署無關的資料。（記者蘇金鳳攝）

    國民黨中市議會黨團要求檢調還跟連署無關的資料。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/07 14:29

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市黨部2日遭檢調大規模搜索，國民黨中市議會黨團今天召開記者會，黨團書記長李中表示，尊重檢調針對連署書的搜索，但是檢調單位連連署書不相干的國民黨黨員名冊、過去動員的資料，小額贊助、辦理各項活動的資料、各種選情分析都拿走，但這些資料跟檢調單位搜索國民黨的目的性不同，一旦流到對手，對未來市議員及市長參選的國民黨候選人不公平，請檢調單位歸還。

    李中表示，上星期五檢調單位蒐索國民黨市黨部拿走資料，除了連署書，尊重檢調依法行事，但檢調還把國民黨黨員名冊、過去動員的資料，小額贊助及辦理各項活動的資料、各種選情分析都拿走，但這些資料跟檢調單位搜索國民黨的目的性不同，請檢調單位工歸還。

    李中表示，國民黨擔心檢調單位一旦將資料流出去，會對國民黨候選人選舉不公平

    ，有人若拿著國民黨黨員資料，原本不知道是某些人樁腳，一旦流到對手，對國民黨選舉不公平。

    他強調，檢察官不是政黨的對手，檢調單位應該公平公正對選舉要有相關監督，不能讓對手拿到這些資料如樁腳動員情況，都可能影響選舉會造成選舉不公，檢調單位應該把相關資料還給市黨部，不要造成選舉不公正的情況。

    李中指出，未來還會有三階罷免選舉活動，國民黨必須動員反罷免，黨員名冊流到其他人手中，對反罷免活動是不公平的競爭。

    市議員劉士州表示，民主政治政黨競爭難免，但不能利用司法、利用各項權力機構來打擊其他政黨，這一次搜索尊重檢調，但拿走其他資料可能成為違害到國民黨的組織及能量，可能有失政黨競爭，淪為政黨惡鬥，呼籲檢調懸崖勒馬。

    市議員黃馨慧憤怒的指出，所有的事看得一清二楚，檢調拿走不相干的資料，根本是不應該，如此惡搞下去，沒有人相信國家，相信檢調，這個國家就信用破產，要求檢調把資料還給國民黨，不要扣住，不要亂使用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播