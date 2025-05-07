國民黨中市議會黨團要求檢調返還扣走與連署無關資料 避免流入對手

國民黨中市議會黨團要求檢調還跟連署無關的資料。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/07 14:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市黨部2日遭檢調大規模搜索，國民黨中市議會黨團今天召開記者會，黨團書記長李中表示，尊重檢調針對連署書的搜索，但是檢調單位連連署書不相干的國民黨黨員名冊、過去動員的資料，小額贊助、辦理各項活動的資料、各種選情分析都拿走，但這些資料跟檢調單位搜索國民黨的目的性不同，一旦流到對手，對未來市議員及市長參選的國民黨候選人不公平，請檢調單位歸還。

李中表示，上星期五檢調單位蒐索國民黨市黨部拿走資料，除了連署書，尊重檢調依法行事，但檢調還把國民黨黨員名冊、過去動員的資料，小額贊助及辦理各項活動的資料、各種選情分析都拿走，但這些資料跟檢調單位搜索國民黨的目的性不同，請檢調單位工歸還。

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李中表示，國民黨擔心檢調單位一旦將資料流出去，會對國民黨候選人選舉不公平

，有人若拿著國民黨黨員資料，原本不知道是某些人樁腳，一旦流到對手，對國民黨選舉不公平。

他強調，檢察官不是政黨的對手，檢調單位應該公平公正對選舉要有相關監督，不能讓對手拿到這些資料如樁腳動員情況，都可能影響選舉會造成選舉不公，檢調單位應該把相關資料還給市黨部，不要造成選舉不公正的情況。

李中指出，未來還會有三階罷免選舉活動，國民黨必須動員反罷免，黨員名冊流到其他人手中，對反罷免活動是不公平的競爭。

市議員劉士州表示，民主政治政黨競爭難免，但不能利用司法、利用各項權力機構來打擊其他政黨，這一次搜索尊重檢調，但拿走其他資料可能成為違害到國民黨的組織及能量，可能有失政黨競爭，淪為政黨惡鬥，呼籲檢調懸崖勒馬。

市議員黃馨慧憤怒的指出，所有的事看得一清二楚，檢調拿走不相干的資料，根本是不應該，如此惡搞下去，沒有人相信國家，相信檢調，這個國家就信用破產，要求檢調把資料還給國民黨，不要扣住，不要亂使用。

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