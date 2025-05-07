台北市2026藍白合？戴錫欽：因應民眾黨6區提名要提合理名單

戴錫欽（右）今接受專訪指出，國民黨因應民眾黨在台北市6區都提名1人的措施，怎樣提出合理且有機會當選的名單，預期6月主委黃呂錦茹解除羈押後會出面領導，乃至市長層級都是市黨部、中央黨部要持續溝通的。（pop radio提供）

2025/05/07 13:24

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨面對大罷免浪潮，「藍白合作」成主旋律，也連帶影響2026地方選舉「藍白合」。國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽今（7）日接受專訪提及，民眾黨主席黃國昌甫上任就來拜訪，希望藍白在市議會能「有默契」擴大席次，民眾黨在台北市6個選區都將提名1人，國民黨因應措施是要怎樣提出合理且有機會當選的名單，預期6月主委黃呂錦茹「解除羈押」後會出面領導，乃至市長選舉的層級，都是市黨部、中央黨部要持續溝通的。

戴錫欽表示，國民黨目前面對大罷免也與民眾黨密切合作，這次罷免雙吳，除士林北投選區民眾黨市議員黃瀞瑩有出面，民眾黨在中正萬華選區也有設攤連署，藍白雙方在台北市議會就有許多合作，先前黃國昌拜訪過他，希望能有默契擴大藍白在市議會的席次。

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戴錫欽強調，是雙方都「一起擴大」席次，民眾黨在前主席柯文哲的案子後改變策略，希望每個選區都提名一人，這部分國民黨要如何因應，提出合理且有機會當選名單，進而擴大藍白總體席次，預期6月黃呂錦茹就能出來領導，屆時兩個黨如何協商，或是市長部分有沒有可能合作，比如黃國昌有沒有要選新北市長等，都是市黨部、中央黨部要持續都溝通的。

至於2026台北市長藍白是否共推一組候選人？戴錫欽說，這部分要尊重民眾黨的意願，但是黨部與黨主席朱立倫都會以最大誠意溝通；他也提及，此次罷免絕對與2026選情連動，五席現任藍營立委任何一人被罷免，對國民黨、台北市長蔣萬安甚至未來議員席次都有影響，不是非罷免戰選區就沒事，一定都會影響到聲勢；尤其，中山、北松山是蔣萬安本命區，北市立委也都具高知名度，任何一人被罷免都對蔣萬安連任、市議會藍營單獨過半蒙上陰影。

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