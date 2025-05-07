為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    基隆市府清查公務電腦 未安裝中國微信等爭議通訊軟體

    基隆市政府清查公務電腦，沒有安裝中國有爭議的通訊軟體。（記者盧賢秀攝）

    基隆市政府清查公務電腦，沒有安裝中國有爭議的通訊軟體。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/07 14:20

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆地檢署偵辦罷免鄭文婷「死亡連署」案，發現涉案者包括市府前民政處長張淵翔等人利用微信軟體連絡，引發外界質疑，市府主管使用中國軟體來辦公溝通？有資安疑慮。市府表示，經過2度清查市府公務使用的電腦系統，確認公務電腦沒有安裝爭議通訊軟體，並鼓勵府內人員即使私下的行動裝置也避免使用，市府將加強宣導與稽核內控機制，避免類似案件再發生。

    市府綜合發展處指出，今年2月3日行政院數位發展部基於國家資通安全考量，就宣布公務機關全面禁用Deepseek AI服務。市府至5月2日已2度清查府內的公務電腦，沒有人安裝使用微信之類的爭議通訊軟體。

    綜發處長陳瑋指出，市府的防火牆也已設定禁止連線到中國大陸、以及港澳等地的伺服器及網路區段，即使市府員工想要趁閒瑕之餘，上網逛個「淘寶」也做不到。另外，市府的防火牆也設有監控系統，若有公務電腦下載或安裝爭議軟體、破解軟體等，會線上阻擋並即時跳出警訊。

    除了確認府內沒有類似的爭議軟體及服務外，市府重申，不得使用爭議通訊軟體處理公文，並鼓勵府內員工即使私下溝通也避免使用爭議通訊軟體。若工作上有任何涉及機敏或個資資料，應禁止上傳雲端。

    市長謝國樑表示，市府大多數的同仁都很努力，市府將持續強化員工的法治觀念宣導與稽核內控機制，避免類似案件再發生。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播