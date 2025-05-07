基隆市府清查公務電腦 未安裝中國微信等爭議通訊軟體

基隆市政府清查公務電腦，沒有安裝中國有爭議的通訊軟體。（記者盧賢秀攝）

2025/05/07 14:20

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆地檢署偵辦罷免鄭文婷「死亡連署」案，發現涉案者包括市府前民政處長張淵翔等人利用微信軟體連絡，引發外界質疑，市府主管使用中國軟體來辦公溝通？有資安疑慮。市府表示，經過2度清查市府公務使用的電腦系統，確認公務電腦沒有安裝爭議通訊軟體，並鼓勵府內人員即使私下的行動裝置也避免使用，市府將加強宣導與稽核內控機制，避免類似案件再發生。

市府綜合發展處指出，今年2月3日行政院數位發展部基於國家資通安全考量，就宣布公務機關全面禁用Deepseek AI服務。市府至5月2日已2度清查府內的公務電腦，沒有人安裝使用微信之類的爭議通訊軟體。

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綜發處長陳瑋指出，市府的防火牆也已設定禁止連線到中國大陸、以及港澳等地的伺服器及網路區段，即使市府員工想要趁閒瑕之餘，上網逛個「淘寶」也做不到。另外，市府的防火牆也設有監控系統，若有公務電腦下載或安裝爭議軟體、破解軟體等，會線上阻擋並即時跳出警訊。

除了確認府內沒有類似的爭議軟體及服務外，市府重申，不得使用爭議通訊軟體處理公文，並鼓勵府內員工即使私下溝通也避免使用爭議通訊軟體。若工作上有任何涉及機敏或個資資料，應禁止上傳雲端。

市長謝國樑表示，市府大多數的同仁都很努力，市府將持續強化員工的法治觀念宣導與稽核內控機制，避免類似案件再發生。

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