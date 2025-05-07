國安法修嚴防範中國竊取智財權？ 賴建信：恐影響廠商競爭力

經濟部次長賴建信表示，經濟部內部討論認為，保留原來的國安法條文比較恰當，若完全刪除文字恐影響廠商競爭力。（資料照）

2025/05/07 13:55

〔記者黃靖媗／台北報導〕立院民進黨團日前提出修國家安全法等「國安十法」，民進黨立委沈伯洋今日再度關切「國家安全法」第3條是否應將「營業秘密」文字刪除，防範中國竊取智慧財產權。對此，經濟部次長賴建信表示，經濟部內部討論認為，保留原來的國安法條文比較恰當，若完全刪除文字恐影響廠商競爭力。

立法院外交及國防委員會今（7）日邀請僑委會委員長徐佳青、經濟部次長賴建信等報告「美國對等關稅政策對僑台商全球布局之挑戰，及我政府協助僑台商之具體策略與措施」，並備質詢。

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民進黨立委沈伯洋質詢時關切，美國白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）近期指出，美國關稅有終止中國竊取智慧財產權、打擊非法傾銷與政府補貼、遏止匯率操縱、減少對中國的巨額貿易赤字等4項最終目標，其中中國竊取智慧財產權議題，對台灣相當重要。

沈伯洋指出，目前「國家安全法」第3條規定的「國家關鍵核心技術之營業秘密」，有委員提議將「營業秘密」刪除，原因是如果企業主沒有將相關技術列為營業秘密，就無法受國安法涵蓋，法務部則認為，將營業秘密刪除後，國家核心關鍵技術涵蓋的內容又會太多，詢問經濟部如何看待是否要留下「營業秘密」4字。

賴建信答覆表示，國家核心關鍵技術目前由國科會定義，半導體等先進製程在發展時，必須獲得智慧財產的保障，才能夠持續領先，因此，經濟部內部討論認為保留原來的國安法條文比較恰當，部分衍生性的東西，若被完全刪除，會影響廠商競爭力。

沈伯洋追問指出，直接將營業秘密認定為國家核心關鍵技術是很分方便的做法，但如果廠商自己不將技術定義為營業秘密，經濟部該如何應對？賴建信表示，這個必須要在執法上與相關部會釐清定義，如果可以落實，不僅保障國家產業，也能保障個別廠商。

另外，針對經濟部宣布，即日起，出口台灣產製（MIT）貨品至美國，應簽具「輸美國貨品原產地聲明書」，具結產地屬實，以防範中國洗產地措施。賴建信說明，經濟部、財政部過去以來都有配合的防範洗產地措施，包括加強宣導、建立潛在名單、監視進出口、嚴罰等，但這部分若做得不確實，也可能影響個別廠商的產業發展，甚至影響國家利益，因此經濟部才會宣布從今天開始，要自己做得更好，不希望有任何危害國家產業的可能性。

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