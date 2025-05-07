批盧秀燕「女版朱立倫、侯友宜」 陳揮文：是驢是馬牽出來就知道

名嘴陳揮文。（翻攝自youtube）

2025/05/07 15:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕近日指控執政黨用司法打壓罷免發起方，還稱中央既然有力氣打壓罷免，不如好好打詐。名嘴陳揮文昨日在直播中表示，盧秀燕如果你是女版的朱立倫或侯友宜，對盧秀燕還有什麼好期待？

盧秀燕3日受訪表示，她覺得如果中央運用司法對罷免運動發起一方，對個人、團體或政黨，使用司法調查、審判、羈押，她覺得都太過份了。她也認為，動用國家司法打壓罷免民主運動，不如好好打詐，讓人民的生命跟財產獲得保障。

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陳揮文在直播中痛批，回到死亡連署的問題，盧秀燕有比朱立倫進步？盧秀燕有比朱立倫更願意面對問題？盧秀燕你要不要承認不合格率這麼高、死亡連署這麼多，就是抄名冊？還是你要學朱立倫一樣，硬拗跟瞎掰？盧秀燕如果你要走朱立倫這條路的話，那我就投朱立倫就好啦，那如果你是女版的朱立倫，是女版的侯友宜，那我對你還有什麼好期待的呢？

陳揮文直言，當賴清德去攻擊國民黨的什麼黑金四大家族的時候，新店的羅家、台中的顏家、雲林的張家、花蓮的傅家，還是盧秀燕你要告訴我說，國民黨沒有黑金四大家族，國民黨都沒有黑金，是這樣子嗎？啊國民黨有沒有黑金呢？那個一念之間啊，在於盧秀燕你是不是一個有魄力的政治人物啊，是或不是，是驢是馬牽出來就知道了。

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