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    張善政下週率團參訪日本軌道經濟

    桃園市長張善政主持市政會議宣布下週將參訪日本軌道經濟。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政主持市政會議宣布下週將參訪日本軌道經濟。（記者謝武雄攝）

    2025/05/07 13:17

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長張善政今主持市政會議時宣布，將配合台灣軌道經濟學會，應日本JR東日本鐵道公司之邀，於下週率團前往日本參訪軌道經濟；他也提到，捷運不僅是單傳軌道建設，更重要的是推動沿線區域發展，目前桃園除綠線捷運外、還有鐵路地下化等軌道工程同步動工中，其中桃園、中壢為多鐵共構未來將成為桃園雙都心，也藉此創造城市發展新契機。

    張善政將於下週一至週四前往日本參訪，隨行人員包含秘書長溫代欣、副秘書長金志聿、都市發展局、捷運工程局、地政局、桃捷公司及航空城公司都派主管隨團，另台鐵資產處也派員隨團參訪。

    張善政說，從台北市捷運帶動區域發展經驗可知，桃園要在短時間內將台北數十年的經驗濃縮實現，如果成功推動，捷運建設將有望成為更新桃園都市面貌、提升區域發展的重要手段；而日本的軌道工程發展全世界數一數二，從軌道建設帶動的區域發展模式更引起各國爭相觀摩。

    張善政也提到，秘書長溫代欣原本在鐵道局擔任要職，也負責與台鐵建立平台，針對沿線車站開發，市府與台鐵將合作共同推動，此次參訪就是要突破過去傳統思維，尤其是軌道工程沿線都市發展涉及多個局處，從地政局到都發局缺一不可，畢竟世界上大部分捷運系統無法單靠票箱收入平衡財務，而是依賴捷運開闢後場站的開發與聯合開發等方式，為營運單位提供重要的財務挹注，更重要的是帶動區域經濟發展。

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