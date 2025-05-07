翁曉玲稱不法應等罷免完再查 吳思瑤：無知曲解果然是「驚世」立委

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪。（記者廖振輝攝）

2025/05/07 13:16

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨推動罷免民進黨立委行動出現大量死亡連署、冒名連署，檢調正持續偵辦中，不料國民黨立委翁曉玲6日卻說：「就算有不法行為，也應該等罷免案通過再查。」其言論引發熱議。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今批評，翁果然是「驚世」立委，再次讓我們見識到她的法律見解是如何無知與曲解。

翁曉玲昨現身罷免民進黨立委吳沛憶團體「憶事無成」總部，為領銜人李孝亮加油，翁接受媒體訪問時語出驚人說：「如果說有任何的不法的行為，也應該要在整個罷免案通過之後，再來好好的追究。」

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對此，吳思瑤今諷刺，翁曉玲果然是「驚世」立委，語不驚人死不休，再次讓我們見識到他的法律見解是如何無知與曲解，居然說死人連署、造假、作弊、舞弊事件等所有罷免案結束再來辦，對司法偵辦說三道四，企圖影響司法偵辦？

吳思瑤說，任何司法偵辦就是依憑證據，而這些證據往往可能被勾串、湮滅，檢調人員永遠在和時間賽跑，翁曉玲說可以等、可以緩，是否縱容國民黨上下湮滅證據，做後續不法勾串。

「司法是司法，罷免是罷免！」吳思瑤表示，非常遺憾，國民黨把神聖的人民罷免權，用舞弊、違法、犯罪的方式，遂行其政治目的。他說，該偵辦的就要辦，司法偵辦沒有影響罷免進行，不要為了救罷免而胡亂連結，國民黨上下呈現害怕罷免的心態。翁曉玲身為法律人應有基本認知，「驚世立委永遠在驚死人。」

「翁曉玲秀下限沒極限！」民進黨團副幹事長林楚茵質疑，「考試作弊被抓到，要等學期末成績出來再處罰？遇到詐騙集團騙錢，銀行存款先被領走再報警嗎？」林強調，國民黨罷免連署搞詐騙，不只邏輯壞死，違法犯罪還硬凹，翁曉玲果然是自認「我最大立委」，再度提出「驚世法學見解」，瘋魔指數嚇壞全台灣人！

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