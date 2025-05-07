陳玉珍稱2028是否還有投票機會都不知 周軒示警：不是隨口說說的

昨日網友瘋傳陳玉珍接受媒體採訪的影片，內容中陳玉珍宣稱，現在兩岸局勢這麼紛亂，是不是到了2028我們還有投票機會，我們都還不知道。對此網友紛紛砲轟「怎麼和中共國說的一樣？」（資料照）

2025/05/07 14:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳玉珍稱，現在兩岸局勢這麼紛亂，是不是到了2028我們還有投票機會都還不知道。此言一出引發網友砲轟，政治工作者周軒則發文分析，陳玉珍的話並非隨口說說，並指根據美國情資，中國國家主席習近平已要求共軍具備在2027年攻台的能力，但中國是否對台採取軍事行對還是要看3個因素，只要國防預算不再被擋，全民對「反共」、「反侵略」的意志夠強，中國就不敢輕舉妄動。

昨日網友瘋傳陳玉珍接受媒體採訪的影片，內容中陳玉珍宣稱，現在兩岸局勢這麼紛亂，是不是到了2028我們還有投票機會，我們都還不知道。對此網友紛紛砲轟「怎麼和中共國說的一樣？」、「我今天看新聞也聽到這句話，超傻眼」、「真的不裝了」、「敵國前線毫不掩飾」、「她是透過民主選票的立委，竟然說出這種共產黨式的話語來恐嚇台灣人」

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周軒在臉書發文指出，陳玉珍在這個時候放出風向，先說兩岸局勢這麼紛亂，然後引導大家去質疑2026、2028還有沒有選舉這件事，這不是隨口說說的。

周軒認為，這其實也是中國想要製造台灣人恐懼感的一種方式。他表示前天美軍印太司令帕帕羅上將才對外表示，中國解放軍已大幅升高軍事活動強度，並針對台灣演練「各種軍事行動」，情勢「快速沸騰」。根據美國情資，中國國家主席習近平已要求共軍具備在2027年攻台的能力，但他同時強調，這並不代表中國計畫在該年度採取行動。

周軒指出，2027年是中國的「備戰期限」，不是「行動期限」。而2027年，剛好台灣接下來兩次大選，2026、2028的中間。他認為陳玉珍其實是在順著美國的話說，對，連美軍都這樣講了，中國可能會打喔，如果不想打仗的，還想要投票的，兩岸是不是要和平一點？

不過周軒也強調，「帕帕羅上將後面的話，才是關鍵」。也就是「中國是否會採取軍事行動，最終將取決於多個不同因素，包括『1.中國自身軍事準備程度、2.台灣是否能反制入侵行動的判斷、3.盟友協助台灣的能力、意願及可能性』。」

周軒說明，第一點跟第三點，都不是操之在我們，但是第二點，完全是我們可以努力的，只要我們的國防預算不要再被擋，全民對於「反共」「反侵略」的意志夠強，台灣社會夠團結，中國並不是那麼敢輕舉妄動的。

周軒也直言，講到這邊，大家應該要明白，為什麼這次大罷免的主軸，叫做「反共」了。因為這是台灣人的最大共識，也是給台灣的盟友們最直接的訊號，台灣人堅決反共。

周軒在文末也強調，台灣人證明自己反共決心的行動，就是大罷免一定要成功，國民黨的這些立委，一定要讓他們離開立法院。到時候陳玉珍的話，也不重要了。

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