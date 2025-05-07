檢調追查讓黨工萌生退意 戴錫欽：政治氛圍肅殺倒退

國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽（右）今受訪指出，檢調嚴辦罷免連署已引發寒蟬效應，不僅罷免綠委吳思瑤的領銜人張克晉表態退出，連許多資深黨工都表達想要辭職。（擷取自「POP Radio聯播網官方頻道」）

2025/05/07 12:09

〔記者甘孟霖／台北報導〕檢調調查罷免幽靈連署，各地國民黨因此被搜索，還有許多黨工被羈押，包含台北市黨部主委黃呂錦茹。國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽今（7日）接受專訪指出，寒蟬效應已經發酵，不僅罷免綠委吳思瑤的領銜人張克晉表態退出，連許多資深黨工都表達想要辭職。

戴錫欽表示，他支持依法辦案，但質疑過程中司法比例原則產生爭議，而目前寒蟬效應也已經發酵，除了日前張克晉心生畏懼表態要退出領銜，地方黨部在經歷檢調約談過後，也有多位資深黨工都萌生退意，真的有人提出離職單，總統賴清德上任後政治氛圍肅殺倒退，是他從政多年來，沒有見過的狀況。

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針對罷免綠委吳沛憶、吳思瑤，戴錫欽指出，目前黨部已經針對兩區黨員主動寄送連署書，希望獲得支持，5月18日更將針對兩選區辦理黨員大型造勢，地點為中正高中及國軍英雄館，屆時黨主席朱立倫也會到場，要把所有黨員都動員出來，再催起一波浪潮。

此外，他也希望動員所有台北市黨籍議員，希望所有議員的宣傳車都可以深入12行政區，透過跨區合作拉抬聲勢，至少也可以宣示國民黨的團結，在預留一週造冊時間的狀況下，希望五月底能夠讓雙吳罷免二階達標。針對罷免吳思瑤，除了還在慰留張克晉外，也同步寄信給第一階段的提議人們，嘗試以備補領銜人方式進行。

至於如何保住台北市五席藍委，戴錫欽說，就黨內民調看來，不贊同大罷免的民眾佔多數，但同意罷免的有部分確實超過25%門檻，所以支持者還是要出門投票，才能保住五藍委。他也會透過地方的看板協助，委員有各別站台需求也會盡量幫忙，之後如進入第三階段投票，也會有相應的造勢活動。

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