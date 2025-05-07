不能再有下一個剴剴！ 綠營提5大政策解方批雙北卸責

立法院民進黨團今舉行「不能再有下一個剴剴，民進黨全力以赴」記者會，由黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長林月琴、郭昱晴共同說明。會議由行動劇起始，吳等人分別拿著5大政策解方，陸續縫補破碎的心，盼兒少權益能夠獲得更好的制度保障。（記者謝君臨翻攝）

2025/05/07 12:59

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地院審理保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉嫌凌虐1歲10月男童「剴剴」一案，將於13日宣判。立法院民進黨團今舉行記者會，提出5大政策解方，包括強化兒盟監督制度、精進收出養制度、保障安置兒童權益、提升保母托育品質、立法修法雙管齊下；並批評雙北市府卸責，國民黨立委為護航更爆發國會暴力事件。

「守護兒少補破網、讓孩子平安長大！」民進黨團今舉行「不能再有下一個剴剴，民進黨全力以赴」記者會，由黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、副書記長林月琴、郭昱晴共同說明。會議由行動劇起始，吳等人分別拿著5大政策解方，陸續縫補破碎的心，盼兒少權益能夠獲得更好的制度保障。

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吳思瑤表示，今天是以無比沉痛的心情開記者會，剴剴案發生至今，社會煎熬，在等真相、求公道。這段時間，黨團在衛環、教文委員會的同仁質詢次數至少34次，我們也履行立委職責進行修法、立法，共提出6部法案，包括相關內規、子法，以及催生明天行政院院會就要通過的「兒童托育服務法」專法。

郭昱晴則詳述剴剴案事件簿，並提及在她與林月琴共同要求下，將原隸屬教育部的兒福聯盟改為衛福部，2人也持續追蹤案件發展，直接到法院旁聽、紀錄，同時提出修法補破網，反觀在野黨委員只想到法院外藉媒體曝光蹭聲量。

針對修法，林月琴指出，首先是修正「直轄市、縣（市）政府運用居家托育人員照顧家外安置兒童處理原則」，一定要強制要求地方政府按照原則，訪視輔導良好保母，才可以選擇作為安置童的保母，否則沒有第三方監督，且不可用約訪。

林月琴說，其次是修正「跨轄區兒童及少年保護個案權責分工及合作處理原則」，以本案為例，從新北市到台北市安置的頭1個月，雙北市必須共案，居託中心和收出養機構一起來，才知道到底有沒有交接清楚。再來是修正「全國性社會福利財團法人會計處理及財務報告編制準則」。

林月琴表示，接著是草案已預告的「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」，到底有無收出養的必要性，要做評估，責任回歸地方政府。她也要求兒盟改隸衛福部、建立「三方共案機制」，並修正「兒童及少年收出養流程」。此外，她也率先提出「兒童托育服務法」草案及「兒少權法」收出養條文草案。

陳培瑜則強調，法規由中央負責，修法補漏我們已經在做，但相關監督究責還是要回到地方政府。他說，至今事情已過1年多，但新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安都沒對相關事件說明，也沒看到專案報告，連議員要求報告也被阻擋。

陳培瑜說，雙北在聯合管轄期間完全疏失，剴剴過世隔天北市社會局接獲萬芳醫院通報，直到81天後才公布保母姓名，期間有多少家長不小心又把孩子送到保母手上，且過了493天後才開罰，凸顯地方政府怠惰，呼籲雙北市府積極面對。

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