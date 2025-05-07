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    川普將公布「震撼世界」大消息 網興奮狂猜與台灣一事有關

    美國總統川普透露，將宣布一個會震撼世界的重大聲明，且對與聲明有關的該國來說，將是一個真正驚天動地的積極發展。（美聯社）

    美國總統川普透露，將宣布一個會震撼世界的重大聲明，且對與聲明有關的該國來說，將是一個真正驚天動地的積極發展。（美聯社）

    2025/05/07 14:51

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普透露，將宣布一個會震撼世界的重大聲明，且對與聲明有關的該國來說，將是一個真正驚天動地的積極發展。對此，社群平台上不少網友興奮狂猜是「台美建交」；不過也有不少網友潑冷水直呼「不可能」。

    綜合外媒報導，在與加拿大總理卡尼（Mark Carney）會談時，川普表示，在下週訪問中東前，將宣布一個非常非常重大聲明，他強調聲明將震撼全世界；川普指出，這項聲明與貿易無關，「但對於這個國家和這個國家的人民來說，這將是一個真正驚天動地的積極發展」，強調這將是多年來就某個主題發布的最重要的聲明之一。

    消息傳出後，不少網友認為川普所指，可能就是將要和台灣建交，並相關討論充斥社群平台。網友紛紛留言表示：「搞不好明天醒來，突然發現台美建交」、「越來越覺得台美建交就在不遠處」、「台灣可以把中華民國的外套脫掉了？」

    但也有不少網友直呼不可能，表示：「沒人要猜俄烏停戰嗎？」、「跟台灣無關啦，他裡面有寫備受期待的中東之行，那應該跟以色列加薩走廊一帶的事情有關啦」、「不處理中華民國在台的問題就不可能台美建交啦」。

    社群平台上不少網友興奮狂猜是「台美建交」；不過也有不少網友潑冷水直呼「不可能」。（擷取自Threads）

    社群平台上不少網友興奮狂猜是「台美建交」；不過也有不少網友潑冷水直呼「不可能」。（擷取自Threads）

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