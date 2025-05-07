藍稱南韓打臉賴清德台幣匯率說 吳崢批：假消息恐害投資人

民進黨發言人吳崢7日召開「藍白棄產業不顧經濟，刪台電撥補只會撒幣」記者會，特別針對國民黨立委王鴻薇指韓國央行行長李昌鏑說美國要求亞洲國家貨幣升值一事，提出澄清。（記者張嘉明攝）

2025/05/07 11:45

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德表示，本次台美關稅談判未觸及匯率議題；國民黨立委王鴻薇引述媒體報導稱，南韓央行行長李昌鏞指美國施壓亞洲國家升值，打臉總統賴清德的說法。對此，民進黨發言人吳崢今（7日）反批，王鴻薇散播假訊息，恐對匯率造成不當波動、造成投資人損失。

民進黨中央黨部今召開「藍白棄產業不顧經濟，刪台電撥補只會撒幣」記者會，由發言人吳崢、韓瑩出席說明。

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吳崢首先談到，王鴻薇在其臉書粉專發文稱，南韓央行總裁李昌鏞打臉賴清德，並指根據李的說法，美國跟亞洲各國談判時，施壓各國要對自己的貨幣匯率升值。

吳崢批評，這樣的錯誤訊息可能對市場造成相當強烈的波動，無論是賴清德、我國中央銀行總裁楊金龍，以及關稅談判小組召集人、行政院副院長鄭麗君，已多次公開反覆強調，台灣和美國目前的談判並未觸及匯率議題。

吳崢說，中華經濟研究院院長連賢明則根據韓聯社的原始報導，正確的原文翻譯是，李昌鏞認為南韓匯率近期之所以受到衝擊，是因為當美國對於個別國家會面有討論匯率，市場則解讀為匯率升值的壓力信號。因此，完全不是王鴻薇所說，美國在談判過程有逼迫南韓匯率升值，兩者的解讀意義天差地別。

此外，吳崢提到，日本財務大臣加藤勝信上月與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行會談，曾強調日美雙邊會談沒有觸及日本匯率升值的議題。這訊息與賴總統等人的論調完全一致，並非只有台灣與美國的談判沒有受到升值壓力，包含日本也說明此事沒有發生。

吳崢說，很遺憾國民黨最近有很多人在談論匯率問題，不斷強調新台幣如果升值，出口業、壽險業會很慘等，一再恐嚇社會大眾，新台幣如果升值到28元、27元，恐觸及出口業的底線，造成今年的毛利全部吃光、甚至倒賠。但他指出，匯率高度波動，且政府相對沒有手段監管市場，消息面的影響非常大。

吳崢直言，國民黨立委用魚目混珠的方式，在台灣散播不實消息，若對匯率造成不當波動、造成投資人損失，「國民黨立委承擔得起嗎？你們有辦法負責任嗎？這件事情茲事體大」。

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