罷免李彥秀二階高達4.5萬連署 吳欣岱表態不參加補選

台灣基進秘書長吳欣岱。（資料照）

2025/05/07 12:16

〔記者林哲遠／台北報導〕全台罷免35位泛藍立委二階連署進入尾聲，罷團昨送出李彥秀第二階段罷免連署，曾參選去年港湖立委的台灣基進秘書長吳欣岱今（7）日發文表態，她不會參與此次的立委補選，儘管罷免結果尚未出爐，但台灣此刻最需要的，是團結一致、全力以赴完成這場由人民發起的罷免行動。

吳欣岱指出，先謝謝大家一路以來的支持與幫助，在台灣基進失去政黨補助款後，在台北的服務處一直都要靠著許多戰友的相助，才能繼續營運、服務更多鄉親。隨著罷免進入下一個階段，的確有不少朋友鼓勵她，在接下來的補選中再次出馬。

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吳續指，她很珍惜大家對我的信任與期待，經過深思熟慮後，要再一次和各位報告，自己不會參與此次的立委補選，也不會為個人的政治前途而分心。可能有人會問，罷免結果都還沒出來，這麼急著說是為什麼？因為她相信，台灣此刻最需要的，是團結一致、全力以赴完成這場由人民發起的罷免行動。

這並不是個容易的決定，吳欣岱透露，去年的那場選舉，台灣基進堅持理念、傾盡全力，更集結了許多願意為信念站出來的朋友。在這場選戰中，她看到過去在手術房裡看不到的社會現實，更深刻體認到，唯有親身參與、真誠投入、勇敢承擔，政治人物才能夠對得起每一位選民的託付。

吳欣岱說，選舉之後，有人鼓勵、也有人質疑，我都放在心上，她從政的初衷，是因為看到政治環境的結構性問題，台灣缺少一個真正忠於本土、堅定抗中的在野力量，許多民主防衛機制、法案在國會過半的八年蝸行牛步，無法抵擋中國無孔不入的滲透，更難以遏止藍白兩黨假借「監督」之名，行毀憲亂政之實，扮演敵國的政治代理人，掏空國會。

吳強調，這次選擇放下參選的可能，就是希望集中社會力量，一起完成當前最重要的使命：淘汰中國代理人，讓國會恢復基本功能，真正開始守護台灣，「我們所面對的，並不是一場單純的個人競逐，而是對抗政治結構性的長期挑戰。」

針對李彥秀罷免案，吳欣岱抨擊，李作為地方勢力與親中結構的代表，政治世家第三代、龐大的土地與利益結構，讓李掌握了巨量的財富與社會網路。港湖的選民，透過選票賦予李代表我們的權力，卻沒想到他在進入國會後，選前承諾全數跳票，簽署的、提案的皆是弱化國防民防的法案，以及阻礙國家預算通過。

吳欣岱再指，更讓人失望的，是偽造多年的深耕形象被揭露，李彥秀的真實身份，是家人、房產都在美國，只有選舉期間和立院開議才回台灣的半個美國人。這樣的人不值得託付台灣的未來，更沒資格代表內湖南港，她堅定投入這場罷免行動，不是為了任何人的個人恩怨或政治清算，而是為了守護我們共同的民主價值。

「主動退一步，是希望我們能一起走得更遠、更久。」吳欣岱重申，她這次不參選，不代表退場，她們將投入更多力量與資源，深耕港湖，繼續與每一個堅定守護台灣的人並肩同行，她始終相信，台灣的政治環境能夠靠著堅持而改變，支持本土、堅定守護台灣的聲音，終有一天會在台北扎根。

吳欣岱強調，很多區域都要進入下一階段，除了在內湖路三段的服務處持續收件外，台灣基進也將組成第三階段的路口宣講志工，面對國民黨傾全黨之力的惡意打壓，和使用行政資源的霸道行徑，她不會退縮，更不會放棄，讓我們一起撐住、走下去。

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