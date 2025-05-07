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    公投綁罷免？ 李進勇曝3原則：合法、省成本、選務量能

    立法院內政委員會7日邀請中央選舉委員會主任委員李進勇列席報告業務概況並備質詢。（記者廖振輝攝）

    立法院內政委員會7日邀請中央選舉委員會主任委員李進勇列席報告業務概況並備質詢。（記者廖振輝攝）

    2025/05/07 11:57

    〔記者李文馨／台北報導〕國民黨為反制大罷免提出兩公投提案，國民黨立委張智倫今質詢關切，公投與罷免是否可綁在同日舉行，以節省行政成本。中選會主委李進勇答詢強調3原則，包含一定合法、減少社會成本支出及考量選務能量。對於經費問題，他說，一案預算大約抓1700萬至1800萬元，由於年度預算無法支應，因此要向行政院申請第二預備金。

    立法院國民黨團3月25日在院會表決將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。藍、白立委6日在立院程序委員會聯手表決通過，將兩公投案列入週五院會討論事項議程。

    立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況。張智倫今天質詢指出，國民黨今年提出了反廢死、反戒嚴的兩個公投案，罷免案有沒有辦法跟公投案綁在一起，節省許多行政成本和人民的納稅錢。

    李進勇指出，若立法院做成決定交付中選會辦理的投票，時間確定是今年8月23日；他也提到，立法院送過來必須有90天的宣告期，因此立法院大概在5月24日、25日前送到中選會，才有時間進行公告。

    針對罷免案，李進勇說，罷免案成案時間不同，查對時間有落差，投票時間依法必須在成案後20至60天內舉行，罷免案的時間較為複雜，到底什麼時候具備條件可宣告成立，中選會現在難以預料，這個問題只能提交委員會，依當時的狀況決定。

    張智倫追問，是否支持公投與罷免案綁在一起？李進勇說，第一，一定要合法；第二，要減少社會成本支出；第三，考慮選務能量，基於這三個考慮，委員會會做出深入決定。他強調，這不是個人支持與否的問題，他沒有預設立場。

    張智倫詢及，辦理罷免需要花多少經費？經費來源為何？李進勇說，他們為經費的問題的確傷透腦筋，因為有不確定的因素很多。根據過去經驗，每個個案因選區規模、地域範圍、人口多寡都會影響，但差距不會太大。

    李進勇以去年台中第2選區罷免案為例，大約花費近2000萬元，台北第5選區則因人口較少、集中，大約是1500萬元，平均一個案子抓1700到1800萬元。至於經費問題，因為中選會的年度預算無法預料，因此要向行政院申請第二預備金。

    立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況。（記者李文馨攝）

    立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況。（記者李文馨攝）

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