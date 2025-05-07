國民黨民調「67.7％民眾不支持火力發電」 籲能源政策不能一錯再錯

國民黨中央黨部7日召開「最新民調發布！獨裁綠共行徑民眾直搖頭！賴清德無視國內外經濟衝擊，火力全開葬送台灣經濟命脈！」 記者會，桃園市議員凌濤（左起）、立委葛如鈞、國民黨副發言人鄧凱勛出席。 （記者羅沛德攝）

2025/05/07 12:32

〔記者林欣漢／台北報導〕針對能源議題，國民黨今（7日）召開記者會公布民調指出，有67.7％的民眾不支持火力發電，國民黨立委葛如鈞表示，美國在台協會處長谷立言從3月迄今一再提示，美國可以在包括核能等先進能源上支持台灣，政府卻沒反應；公投早已通過以核養綠，核能合理合法，賴政府要重視民意，能源政策不能一錯再錯，趕快讓台灣的經濟導回正軌。

葛如鈞強調，5月17日核三廠關機後，火力發電占比可能高達83至85％。目前火力發電原料有97％從國外引進，將造成台灣能源韌性、能源安全，甚至引起國家安全相關問題。

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對於光電及風電，葛如鈞說明，全世界光電板相關機組80％以上是中國製造，可能魚目混珠進到台灣，如果要用光電來滿足台灣發電需求，可能需要鋪10.5個台北市這麼大，多年後還有有毒光電板廢料問題；至於風電，如果要滿足需求要插1萬5千根風電，目前只有300多根，距離目標遠遠不足，再生能源發電一再跳票。

葛如鈞強調，近年民生用電平均每年調漲19%，已嚴重衝擊人民生活，再加上關稅、匯率的升值，人民活得下去嗎？為什麼不向全球的趨勢靠攏返回核電？一個核電機組將提供穩定的3％電，現在因應AI發展所需電力越來越多，結果賴政府卻大砍穩定的電，而經濟部長竟然誇口說2032年電夠用，根本是胡扯。

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