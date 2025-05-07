國民黨民調：5成7民眾認同政府都在大罷免 未應對匯率、關稅

國民黨中央黨部7日召開「最新民調發布！獨裁綠共行徑民眾直搖頭！賴清德無視國內外經濟衝擊，火力全開葬送台灣經濟命脈！」 記者會，桃園市議員凌濤（右）出席發表意見。 （記者羅沛德攝）

2025/05/07 12:26

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨今（7日）召開記者會公布民調指出，面臨台幣升值，美國對等關稅，有57.2％的民眾認同「政府沒提出有效對策，都在做大罷免的政治動員」；而40至49歲族群，更有高達73.6％的民眾認為政府在搞政治不搞經濟，連民進黨支持者都有3成認為如此。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤抨擊，面對國際經貿危機，民進黨唯一對策就是發起大惡罷，根本就是「台幣大升值，民主大貶值」。

凌濤表示，愛說謊的國家隊持續被外國打臉，3月6日賴清德總統在總統府說，台積電沒有受到美國任何的施壓，一個月之後美國總統川普說，他要求台積電到美國設廠否則要課100％的關稅；昨天賴總統與央行總裁楊金龍都表示台幣升值沒有美方壓力，卻被韓國央行行長打臉說升值是美方的壓力導致，當前人民對政府的信賴危機已經演變到信賴破產，全民都感到厭惡。

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凌濤公布民調顯示，面臨台幣大升值，美方大關稅，有57.2％的民眾認同「政府沒提出有效對策，都在做大罷免的政治動員」。面對全球經濟風暴，政府還在搞政治動員、大惡罷非常不妥。

凌濤進一步表示，桃竹苗有高達72.4％的人同意政府沒有在處理經濟危機還在搞惡罷，在台北的罷免熱戰區也有高達66.4％的民眾認為政府都在政治動員；而40至49歲族群，更有高達73.6％的民眾認為政府在搞政治不搞經濟，連民進黨支持者都有3成認為如此。

國民黨副發言人鄧凱勛指出，民進黨一心只想搞大惡罷與政治鬥爭，對於人民關心的經濟民生問題束手無策，對人民的需求與哀號視而不見，連台幣的升值都可以怪在野黨，令人匪夷所思。再次呼籲賴清德懸崖勒馬，在台灣面對世界變局時，團結一致來因應這些重大的考驗。

國民黨表示，民調是國民黨委託十方民調公司，於5月2日至5日進行，共完成1102份有效樣本。在95％的信心水準下，抽樣誤差為正負2.95％。

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