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    花蓮不再傅家天下？最新民調：傅崐萁罷免案同意票大幅領先

    國民黨立委傅崐萁。（資料照，記者塗建榮攝）

    國民黨立委傅崐萁。（資料照，記者塗建榮攝）

    2025/05/07 11:33

    〔記者林哲遠／台北報導〕全台國民黨立委罷免案進入二階最後倒數，被公民罷團視為「頭號敵人」的國民黨立院黨團總召傅崐萁二階連署也在近日送出。國家安全研究學會理事長范世平、國策研究院副院長郭育仁今日發布傅崐萁罷免案民調，數據顯示若明天投票，同意罷免票為31.59％，不同意罷免票為13.78％，同意罷免大幅領先不同意。

    國家安全研究學會指出，過往大家都認為花蓮藍大於綠，但這次民調顯示，大罷免案已經突破藍綠在花蓮的框架，罷免案的支持度為40.1％，不支持度為40.9％，兩者已經打平，換句話說藍營優勢在花蓮已不存在。

    學會分析，會造成此狀況的主因有二，其一為藍軍投票意願不如綠營高，民調顯示民進黨支持者中有87.8％支持罷免，而國民黨支持者僅有74.2％反對罷免，足足少了10％ ；第二個原因為中間選民的投票意願，中間選民中有43.5％支持罷免，僅有31.0％不支持罷免。

    據民調樣本結構交叉分析，學會發現，同意罷免者（39.4％）之中有80.2％會去投票，換算佔比為31.59％；不同意罷免者（40.9％）之中僅有33.7％會去投票，算換佔比為：13.78％，若明天就是投票日，傅崐萁將會以超過17％的懸殊比例被罷免。

    此外，針對「若傅崐萁遭罷免，是否支持傅崐萁回鍋參選花蓮縣長？」民調顯示，支持者僅有26.3％，不支持者高達53.1％，顯示就算是國民黨支持者也認為花蓮傅家天下的時代已經過去，有過半花蓮人反對傅崐萁回鍋參選縣長。

    上述民調委託關鍵調查有限公司，調查時間為2025年4月28日至5月02日；調查對象戶籍在花蓮縣且年滿20歲以上民眾，抽樣方法以電話資料庫系統隨機抽樣，完成樣本數： 1080（95%信心水準下，本調查抽樣誤差為±3%）。

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