達門檻156％！「大安強強滾」二階36398份送件 轟羅智強空心問政代表

台北市第六選區罷免羅智強立委案，自3月13日啟動第二階段連署共計歷時55天，罷團今宣布共募集3萬6398份有效連署書。（罷團「大安強強滾」提供）

2025/05/07 11:20

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罷免二階連署今送件 羅智強：我對大安人的善良有信心

〔記者劉詠韻／台北報導〕罷免台北市第六選區立委羅智強團體「大安強強滾」今（7日）宣布共募集3萬6398份有效連署書並送件，不僅順利跨越法定門檻2萬3313份，更達門檻的156%，將正式邁向罷免程序的第三階段；罷團直言，羅智強僅憑操作人設與煽動對立維持話題，近期更以賣書之名行募款之實，刻意轉移政治獻金與資金流向的質疑，並抹黑民間團體、扭曲罷免行動的民意基礎，堪稱空心問政代表。

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「連署書是台灣人給國家最好的情書，而郵差就是志工們。」罷團領銜人小玉致詞表示，藍白立委於立法院的表現間接帶動大安區往前走，團隊從一階街頭快閃至二階固定擺攤、志工從身披羽絨服再到今天換上短袖T恤，儘管二階後期遭受不同立場民眾的暴力回饋也讓他們印象深刻，但從未退縮。

作家馮光遠說，他自1993年回到台灣後就住在大安區，並為今天罷團的收件佳績，終於能驕傲地向大家介紹自己是大安人，此次透過與罷團的合作過程，同時發現台灣公民運動的成熟與堅韌，並認公民運動就應該如此，民主政治才會深耕。

「當罷免團體透過理性訴求提到有不適任立委，大安區的選民是會看見的。」民進黨議員趙怡翔表示，大安區於台北市而言相對是有生活品質的區域，無論就業及就學等方面都對民意代表有著高度要求，因此今日高票通過罷羅第二階段連署，更彰顯大安區公民的覺醒。

趙怡翔接著說，罷團志工不分日夜，甚至頂著高溫穿著厚重的恐龍服走進大街小巷宣傳罷免時，相信也曾遭受質問或謾罵，但志工們都以理性的態度回應，也為志工因國家未來的認真付出致以誠摯謝意，並提醒第二階段只是一個開始，後續仍有漫長的路要走，關鍵在於第三階段的實際投票，呼籲民眾共同努力衝刺，以求落實更美好的台灣。

議員苗博雅說，公民社會一直是政治的老師，台灣社會的前進並不主要來自政黨或政治人物，而是來自戒嚴前後公民的不斷努力，更於此次罷免過程裡再次看見公民社會如何帶領台灣解決政治上的困局，更直言罷免運動從無人看好到如今藍綠白皆被帶動，「國民黨在立法院打上的死結，就由現在的公民運動幫忙解開。」

最後罷團強調，這場罷免行動不僅是針對單一立委的問責，更揭示選民結構與政治認知的劇烈轉變；以大安區為例，長期被視為藍營鐵票倉的知識藍與經濟藍選民，正展現出不再盲從傳統藍綠對立，而是以實質問政與公共價值為衡量標準的新趨勢。

罷團「大安強強滾」今宣布募集3萬6398份連署書，更達門檻的156%；圖左為作家馮光遠，圖右為民進黨議員趙怡翔。（記者劉詠韻攝）

今上午雖天氣劇變，下起暴雨，但仍不敵罷團志工的熱情，包括民進黨議員趙怡翔、苗博雅均到場參與陪同，圖為議員趙怡翔協助罷團志工將連署書送件。（記者劉詠韻攝）

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