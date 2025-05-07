翁曉玲稱「有不法等罷免完再辦」 林楚茵諷：驚世法學見解

國民黨立委翁曉玲（見圖）昨聲稱：「就算有不法行為也應該等罷免案通過再查。」此言引起各界熱議，民進黨立委林楚茵對此在臉書批評翁曉玲，按照翁的說法，難道「考試作弊被抓到，要等學期末成績出來再處罰」？（資料照）

2025/05/07 11:38

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨罷免綠委行動出現大量死亡連署、冒名連署，檢調正持續偵辦中，國民黨立委翁曉玲昨（6日）聲稱：「就算有不法行為也應該等罷免案通過再查。」此言引起各界熱議，民進黨立委林楚茵對此在臉書發文批評翁曉玲，按照翁的說法，難道「考試作弊被抓到，要等學期末成績出來再處罰」？

翁曉玲昨日現身罷免綠委吳沛憶團體「憶事無成」總部，為領銜人李孝亮加油，翁接受媒體訪問時語出驚人說：「如果說有任何的不法的行為，也應該要在整個罷免案通過之後，再來好好的追究。」

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林楚茵對此質疑：「翁曉玲是『罷免未遂，就不用追究』嗎？」並對此舉例：「考試作弊被抓到，要等學期末成績出來再處罰？遇到詐騙集團騙錢，銀行存款先被領走再報警嗎？」林楚茵強盜，國民黨罷免連署搞詐騙，不只邏輯壞死，違法犯罪還硬凹，翁曉玲果然是自認「我最大立委」，再度提出「驚世法學見解」。

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