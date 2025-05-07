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    黃國昌：聯合國詐騙犯罪報告寫「Taiwan POC」 政府要有反應

    立委黃國昌（右）質詢法務部長鄭銘謙（左）。（記者王冠仁翻攝）

    立委黃國昌（右）質詢法務部長鄭銘謙（左）。（記者王冠仁翻攝）

    2025/05/07 11:16

    〔記者王冠仁／台北報導〕聯合國在今年4月的一份報告中指出，在東亞、東南亞的跨國詐騙犯罪日益嚴重，台灣也遭點名。對此，立法院司法及法制委員會邀請相關部會首長進行專題報告並備質詢，立委黃國昌表示，聯合國在這份報告中用到「Taiwan POC」（Province of China，中國的一省）的字眼，任何台灣人看了都會不高興，政府應該要有反應。

    黃國昌說，在這份報告中提到的「Business Group 1」（BG1）犯罪集團，是20多年前在台灣成立的一個龐大、線上博弈集團，並拓展到東南亞各國，該集團目前在台灣還設立非常多的紙上公司從事非法，而且該集團還與一個名為「Red Dragon」的幫派有合作關係。

    黃國昌表示，如果聯合國的報告不實，政府應該有相對應的態度；如果聯合國的報告寫出檢調單位沒有掌握的部分，政府應設法了解。

    黃國昌還強調，法務部針對聯合國該報告所提出的回應，沒有回應到聯合國指出的問題。

    法務部長鄭銘謙回應說，聯合國當中對台灣的寫法本來就是不友善的。報告中提到台灣，主要是有4個案例，其負責人跟台灣有關；目前針對報告中提到的人名、公司，釐清查證方向。調查局長陳白立也說，目前正在追查聯合國報告中所提到的這些紙上公司。

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