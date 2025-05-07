國民黨跳船潮？檢調追死亡連署 戴錫欽：資深黨工都不想幹了

台北市議會議長戴錫欽臨危受命，接任國民黨台北市黨部代理主委。（資料照）

2025/05/07 11:31

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免二階連署持續中，國民黨主導的「以罷制罷」卻接連爆出幽靈連署，檢調偵辦已約談、羈押多人；剛接手國民黨台北市黨部代理主委的台北市議會議長戴錫欽表示，因為檢調大偵辦，許多資深黨工都萌生退意。

黃暐瀚在臉書PO文表示，戴錫欽接受《POP撞新聞》訪問時表示，因為檢調大偵辦，引發寒蟬效應，藍營在台北市「士林北投」、「中正萬華」許多資深黨工近來萌生退意，「不想幹了」，他支持「法辦」，但質疑檢方「濫押」，認為「偵辦歸偵辦」，但是「羈押比例是不是過高？過嚴？是應該檢討的地方」。

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關於國民黨主席朱立倫先前說，國民黨內部民調，台北市藍營5席立委在這次大罷免風潮中都「很安全」！戴錫欽身為市黨部代理主委，卻高呼「一點都不安全」！他說，因為台北市選民結構已不是「藍大於綠」，民進黨在台北市有35％至40％的支持度，雖然反對罷免的比較多，目前支持罷免的超過25％，5席藍委一點都不安全，關鍵在投票，如果想罷的都投了、反罷的卻沒投，藍委確實可能被罷掉，一點都不算「安全」。

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