泰國旅遊吃平價火鍋挨酸「雲豹小公主」 賴品妤反嗆「你是奴才命？」

賴品妤到泰國旅遊時，特地朝聖泰腐定番道具「東北陶罐火鍋」。（本報合成，擷取自賴品妤臉書）

2025/05/07 11:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前立委賴品妤父親賴勁麟，曾任雲豹能源董事長，賴品妤也因此被戲稱是「雲豹小公主」。賴品妤近日前往泰國旅遊，並在社群分享自己朝聖當地「東北陶罐火鍋」的體驗，未料遭網友嘲諷「雲豹小公主」，賴則不甘示弱回嗆對方「你是奴才命嗎？」

賴品妤昨（6日）晚在臉書曬出多張在泰國曼谷餐廳用餐的美照，興奮表示自己追泰國明星超過一年，終於吃到泰腐定番道具「東北陶罐火鍋」，店內還有歌手駐唱，引來不少網友稱讚，「品妤真的美到一個爆炸」、「沒人比你美」。然而，卻有酸民留言嘲諷賴品妤「雲豹小公主」，讓她忍不住親自回嗆「你是奴才命嗎？才會看誰都是公主」，並補上一句「啊抱歉我忘了這句，小梁子平身」。

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隨後，她另發一則貼文自嘲「公主的陶罐火鍋169泰銖」，再度引來網友開酸，「妳說的也沒錯，妳們民進黨把百姓還有台電都當做奴才啊，台電被你們掏空破產，養肥雲豹去，真的讚讚。」賴品妤則反擊，「手上根本沒有幾股的股票就被膨風成老闆，看來你是那種手上有幾張台積電就幻想自己是台積電老闆，在法說會意見很多，然而一點都不重要的幻想仔，小Lie子平身吧」。

還有網友指控她「賺沒良心錢，會有報x，等著看吧！」賴品妤再酸「難怪柯文哲在土城」，暗指民眾黨前主席柯文哲因京華城相關弊案而被起訴並羈押禁見在土城看守所。

而陶罐火鍋也意外成為亮點，許多網友對於一餐僅169泰銖（約新台幣155元）表示驚訝，「品妤吃一餐的金額，跟上班族差不多而已，真是平易近人」、「公主才不會吃150塊左右的小火鍋」、「今天吃的晚餐380，看來是可以當太后的等級」、

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