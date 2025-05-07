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    國民黨死亡連署要關多久？ 黃帝穎：一罪一罰共916年

    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    2025/05/07 11:46

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕基隆地檢署偵辦基隆市民進黨議員罷免偽造文書案再度升溫，前民政處長張淵翔昨（6）日被收押禁見，市政顧問謝偉仁15萬元交保。對此律師黃帝穎表示，傅崐萁是國民黨偽造文書的大學長，傅崐萁有罪判決證明傅夠格當國民黨全國偽造文書犯罪總召。

    黃帝穎在臉書PO文表示，基隆市政府前民政處長張淵翔「認罪」偽造文書及違反個資法，但對於共犯避重就輕，被法院裁定羈押禁見，大量死人連署是偽造文書鐵證，國民黨抄名冊衍生大量死人連署的偽造文書犯行遍及全國，台南、台中、新北、台北、宜蘭到基隆，均出現大量死人連署遭法辦。

    黃帝穎指出，檢察官打擊犯罪天經地義，一般民眾涉嫌偽造文書被收押的案例很多，法律一視同仁，國民黨證不是犯罪免刑金牌，偽造文書一罪一罰按傅崐萁判刑標準偽造1923死人連署要判刑916.5年。

    黃帝穎直言，傅崐萁三大犯罪前科，二案是經濟犯罪判刑定讞入獄，ㄧ案是偽造文書判刑定讞，傅崐萁一次偽造文書犯罪行為判刑6個月，依據傅崐萁偽造文書判刑標準，國民黨全國有1923死人連署一罪一罰，判刑合計916.5年。

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