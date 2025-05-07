李進勇：各罷免成案有時間落差 牽涉未來投票時間如何定

立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況，李進勇會前接受媒體聯訪。（記者李文馨攝）

2025/05/07 09:58

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免白熱化，外界關心罷免投票日落於何時。中選會主委李進勇今（7日）在立法院受訪表示，每個罷免案成案會有時間上的落差，這牽涉將來投票時間如何決定，現在還說不準。對於藍營質疑罷免案辦藍不辦綠，李進勇強調，中選會並不會去了解背後所屬的政黨或團體，這並非告發要件。

立法院內政委員會今天邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況，李進勇會前接受媒體聯訪。

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對於罷免投票時間，李進勇說，罷免案目前陸續查對、連署中，成案會有時間上的落差，這也牽涉將來投票時間要如何決定，現在還說不準，一切要等到情況比較明朗的時候，提到（中選會委員）委員會做最後決定。

媒體關切，台中第六選區罷團指被刻意剔除92份有「尺寸公差」的連署書，最後經罷團據理力爭，市選委會同意有「複印公差」，最後剔除39份資訊錯誤的連署書。李進勇對此說明，台中罷免案的確在選委會跟送件團體之間認知上有一些落差，但經過大家的討論，最後也是圓滿的解決，該結果中選會也表示尊重。

對於領銜人是否仍可送交二階罷免提議書？李進勇說，「送件一定要領銜人送件，其他沒有其他人可以送件」。根據中選會網站，如委託他人領取，則應檢附提議人之領銜人出具之委託書及被委託人國民身分證。

藍營質疑罷免案辦藍不辦綠，李進勇表示，中選會告發的罷免案是根據地方選委會、戶政事務所查對的結果，發現死亡連署、偽造簽名，甚至是盜刻印章，只要有這些事實呈報上來，經過中選會審定後就會移送司法機關偵辦，中選會並不會去了解背後所屬的政黨或團體，這不是告發要件。

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