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    鍾東錦譴責暴力反批「大罷免是瘟疫」 沈伯洋：苗栗盤根錯節、黑道橫行

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    2025/05/07 10:58

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕針對罷團宣傳車在苑裡鎮遭人持棍棒砸毀車窗，鍾東錦譴責及反對暴力行為，對涉案者，他建議檢察官嚴懲，不過，他反批大罷免是一場瘟疫，是不對的，搞到全國沒有是非。對此民進黨立委沈伯洋表示，苗栗的盤根錯節，讓黑道橫行。藍營在地方也發動了對民進黨議員以及曾玟學議員的罷免，因為罷免議員的二階段只需要幾千票，在地方上易如反掌，他們就是企圖逼迫，讓地方完全動不起來。

    沈伯洋在臉書PO文表示，苗栗縣長鐘東錦，雖然在備詢的時候說他譴責暴力，暴力不應該，但同時間他也說「不管對方做什麼壞事，暴力是不對」（沈伯洋：罷免是壞事？）、「委員有沒有認真，鄉親很清楚」（沈伯洋：超不認真啊）、「精神不太正常的時候剛好砸到車」（沈伯洋：太剛好了吧）、「這個時候惹這個事情，罷團剛好可以藉勢藉端」（沈伯洋：罷免是藉勢藉端？）、「這一年來把台灣搞的太累了，我當縣長也好累」、（沈伯洋：是國民黨把我們搞的很累好嗎）「大罷免是瘟疫，全國沒有是非」（沈伯洋：國民黨現在賣台才叫做瘟疫好嗎）。

    沈伯洋指出，苗栗的盤根錯節，讓黑道橫行。藍營在地方也發動了對民進黨議員以及曾玟學議員的罷免，因為罷免議員的二階段只需要幾千票，在地方上易如反掌，他們就是企圖逼迫，讓地方完全動不起來。

    沈伯洋直言，屏東人以前站出來，讓屏東脫離了「黑道故鄉」污名；花蓮人去年站出來，讓花蓮不再是傅崐萁的禁臠；苗栗人站出來，將會是台灣未來重要的一步。

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