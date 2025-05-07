510為剴剴上凱道？吳靜怡揭主辦爭議行為：出問題誰負責？

剴剴遭劉姓保母姊妹虐死案，引發眾怒，一群自稱關注「剴剴案」的家長們近期發起上凱道活動，但遭質疑背後有政黨或其他勢力介入。（圖擷自網路）

2025/05/07 11:10

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕外界關注台北保母虐童致死案（剴剴案），近日網上傳出有人號召510上凱道舉辦「護兒集會」，媒體人吳靜怡今發文評論，指她邀請主辦團體上直播節目說明，但對方一改再改，最後甚至取消；她質疑，這個不具名的單位背後充滿疑慮與爭議，直到目前都沒有人願意出來說明，不僅隨便消費台北女性的愛心，且出現安全問題誰負責？

吳靜怡今上午在臉書發文指出，週六（10日）即將有一場非常多網路帳號、廣告宣傳的「510護兒集會」，主辦單位為「普通父母」，主要訴求為「設立兒少保護部、任命專責公務員、嚴懲虐童罪、法律隔離權」等。

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吳靜怡認為，每個團體都有訴求，這部分之後可以討論，但沒想到這個不具名的單位，背後被媒體揭露，這場活動充滿疑慮與爭議，像是大量宣傳帳號與中國相關，不排除看起來像是網軍帳號、照片標註「來自中國」之外還有大量合成照、可能與直銷或親中活動有關，而且這場活動很特別，所有政黨政治中，就是國民黨籍立委吳宗憲出來支持並呼籲政府檢討，說好不關心政治的普通父母呢？

吳靜怡透露，她身為新科媒體人，以公正的立場關心即將要到來的「510護兒集會」，依照主辦團體公告的新聞稿，請製作單位邀請聯絡人來上直播節目，不過原本說好可以直播視訊，後來又要改非官方聯絡人來參與，最後居然說團隊討論「葛瑞絲滑上車」是「政黨」節目，因此取消今天本來的視訊專訪。

吳靜怡質疑，不好意思，「510護兒集會」的主辦方，你們犯了大忌，不只對媒體的不尊重，面對外界質疑不解釋，只有大量廣告和網路散佈，週末都要舉辦活動了，也沒看到你們舉辦記者會好好說明。

吳靜怡強調，請問一下，是誰讓這樣沒有立案的非正式組織可以掛著剴剴的名號上街頭？台灣女性的善良是這樣要被消費的嗎？有人看過企劃書和交通維安計畫嗎？如果活動出了問題誰負責？她也提到，國安單位應該要查，為什麼這活動居然傳出會有警察可以安排動線，讓這個未立案的組織說要進到總統府見總統？

吳靜怡直言，既然吳宗憲委員在4月底就推廣這個活動，那麼就用政治責任來確保這活動背後沒有任何問題，也會請製作單位跟吳宗憲委員接洽，今天晚上直播連線來宣傳五分鐘。她也強調，當然也會請吳宗憲委員說明這團體的性質和接洽的人，到底跟新聞稿一不一樣。

吳靜怡表示，她身為節目主持人「很不高興」，昨天早上6點起床到發文11點都為剴剴案做準備，但「510護兒集會」主辦單位的「普通父母」卻可以突然取消約訪踐踏我同仁這四天的用心。她也特別感謝林月琴立委願意來直播，用30年社福經驗來談台灣如何避免有下一個剴剴來補破網，另外也特別邀清台北媽媽代表簡舒培來聊聊，如何讓台北市不要再出現嬰兒哭聲。

吳靜怡在文末也指出，蔣萬安，問你剴剴案太難了，只問你「510護兒集會」到目前都沒有主辦人願意出來說明，台北市政府怎麼就可以讓他們去凱道大遊行呢？隨便消費台北女性的愛心，真的太離譜了。出現安全問題誰負責？你嗎？笑爛。

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